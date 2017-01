Már a kanyarban sincsenek az európai bankok az amerikaiakhoz képest

Ezt utóbbi, talán kissé sántító összehasonlítást a Financial Times követte el, alátámasztva az Európa felől Amerika felé történő, válság óta bekövetkezett pénzügyi hatalmi eltolódást. Pénteken három amerikai nagybank, a Bank of America , a JP Morgan Chase és a Wells Fargo is közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését. Együttes tavalyi nyereségük (64,6 milliárd dollár) 2%-kal múlta felül a 2015-öst.A Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a Citigroup ezen a héten érkező gyorsjelentése várhatóan alátámasztja, hogy a Donald Trump elnöksége nyomán a nagyobb növekedésbe, az alacsonyabb adókba és a lazább szabályozásba vetett remény nemcsak a bankok részvényárfolyamát, hanem a befektetési bankoknál tapasztalt kereskedési aktivitást is pozitívan befolyásolta. A Goldmantól például 27%-os (7 milliárd dollárra történő) éves profitnövekedést várnak az elemzők.Eközben az európai bankok következő hetekben érkező gyorsjelentései nagyobb csalódást okozhatnak. Profitjukat a nehézkesen beinduló gazdasági növekedés, a negatív kamatok és a magas rosszhitelarány is rontja. Nagy a bizonytalanság a Brexittel és az eurózóna jövőjével kapcsolatban is. Az európai bankok ráadásul méretüknél fogva nem tudják olyan könnyen lenyelni a nagy bírságokat sem, mint amerikai társaik.Az európai bankok térvesztését mutatja az is, hogy az öt legnagyobb európai bank 2006-ban még a globális befektetési banki díjak 20%-át zsebelte be, tavaly viszont már csak 16% volt a részesedésük úgy, hogy időközben a Lehman Brothers tevékenységének jelentős részét a Barclays vette át. A világ vezető bankja e tekintetben jelenleg az amerikai JP Morgan.