Már lehetetlen elkerülni, hogy a világ második legnagyobb gazdasága bedőljön?

Guo Shuqing, a kínai bankfelügyelet (CBRC) elnöke még az év elején ígérte meg, hogy egy hatalmas "szélviharral" tisztítja meg a kínai bankszektort, ami sokak szerint egyre kockázatosabban működik a növekvő hitelállomány és a mérlegen kívüli hitelezés már veszélyes mértéke miatt.Március óta a CBRC nyolc új szabályt hozott, többek közt Guo azt is kérte a bankoktól, hogy június 12-éig rakjanak össze egy kockázati jelentést, amelynek keretein belül többek közt a saját hitelezési gyakorlatukat is értékelik. Reuters ügyhöz közelálló forrásai szerint a bankok egy része nem készült el a jelentésekkel, a felügyelet pedig augusztus közepére módosította a határidőt és megígérte: a mulasztásért nem jár szankció.A források szerint a CBRC azért nem döntött úgy, hogy további nyomást gyakorol a bankokra, mert attól tartottak, hogy ez megterhelné a pénzintézetek hitelezési aktivitását és ez a gazdaság teljesítményére is kihatna.Mindez már csak azért is problémás, mert látszik, hogy a kínai bankfelügyelet hiába próbál lépni, hogy a túlfűtött és kockázatos kínai gazdaságot kordában tartsa, látszik, hogy nem merik a bankokat komolyan leszabályozni, félvén, hogy egy túl erős közbelépés beborítaná az eleve instabil kínai bankszektort.Más kritikusok szerint patthelyzet alakult ki. Úgy vélik, eleve túl késő lenne bármit is csinálni, hiszen sem a mérlegen kívüli hitelezést, sem a hihetetlen ütemben történő eladósodást, sem pedig az egyre nagyobb mértékű nem teljesítő hitelállományt nem lehet visszafogni puha szabályozással, a kellően szigorú közbelépés viszont boríthatja az egész ország gazdaságát.