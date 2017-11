Megszavazták Amerikában a válság ikonikus törvényének lazítását

A szabályalkotók szerint az intézkedések a kisebb lokális bankokat hivatottak kisegíteni, de a nagyobb pénzintézetek is jól fognak járni az enyhébb szabályozással.Jelenleg ezeknek a pénzintézeteknek szigorúbb tőkekövetelményeknek kell megfelelniük. Az amerikai bankárok szövetsége (ABA) szerint további intézkedések lesznek szükségesek a pénzintézetek szigorú szabályozásának kiigazítására, de a küszöb megemelése fontos lépés ezen az úton.Mike Crapo, a Szenátus bankolásért, lakhatásért és városfejlesztésért felelős bizottságának republikánus vezetője demokrata szenátorokkal dolgozta a ki a tervezetet, amit végül kilenc republikánus és kilenc demokrata képviselő támogatásával terjesztettek elő. A törvényjavaslat azonban sokkal kisebb részét törli el a Dodd-Frank néven ismert pénzügyi törvénynek, mint amit az alsóház korábban megszavazott, mivel az eredeti tervezet nem ment át a Szenátuson.A Dodd-Frank törvény javasolt változtatásaival kapcsolatos meghallgatásokon az üzleti csoportok és a jogalkotók azzal érveltek, hogy a szigorú szabályozások megnehezítik a banki hitelezést, ami az egész gazdaság növekedését gátolja. Beismerték, hogy a válság utána a törvény hozzájárult a pénzintézetek gyógyulásához, de sürgetik a lazítást.Sokan azonban továbbra sem támogatják a törvényjavaslatot köztük, Sherrod Brown, Ohio állam demokrata szenátora, aki a törvénytervezet kidolgozásában is részt vett. Mivel a bankok a jelenlegi szabályozások mellett is rekord profitot értek el tavaly, szerinte nincs szükség a törvény lazítására.