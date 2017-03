Megszegte Magyarország a bankokkal kötött megállapodást?

Az EBRD és a magyar hatóságok megállapodtak egy olyan munkacsoport létrehozásában, amelynek feladata a magyar Parlament által nemrégiben módosított bírósági végrehajtási törvény bankszektorra gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint megoldási javaslatok készítése az esetleges negatív hatások enyhítésére.



A Magyar Kormány és az EBRD 2015 februárjában egyetértési megállapodást (MoU) írt alá a magyar pénzügyi szektor megerősítésére, hatékonyságának és nyereségességének javítására, valamint a hitelezés fellendítésére. A finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése a gazdasági növekedés kulcsfontosságú tényezője.



A megállapodás értelmében a magyar kormány vállalta, hogy “a makrogazdaság stabilitásának megteremtése érdekében elősegíti a biztos és kiszámítható gazdasági környezet megteremtését." A megállapodás sikeres végrehajtása pozitív hatással volt a gazdasági fejlődésre és erősítette a helyi bankszektort.



Az EBRD a fenntartható fejlődés szempontjából kulcsfontosságúnak tartja olyan stabil üzleti környezet megteremtését és fenntartását, amely lehetővé teszi, hogy a pénzügyi szektor a gazdaságot és a fogyasztókat szolgálja. A Bank elkötelezett amellett, hogy folytassa gyümölcsöző együttműködését a magyar hatóságokkal és intézményekkel, így a Nemzeti Bankkal és a Bankszövetséggel.

A bankokkal kötött megállapodásában, pontosabban az EBRD-nek és az Erste Banknak tett 2015. február 9-ei szándéknyilatkozatában a kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy nem vezet be további korlátozó intézkedéseket az árverezésekre és kilakoltatásokra. Első értékelésünk szerint a lakásárverések kikiáltási árának megemelése egy múltkori törvénymódosítással az egyezség megsértését jelentette Magyarország részéről.Az EBRD most először szólalt meg az ügyben, méghozzá megértően: közleményük szerint együtt fognak dolgozni a Parlamenttel a lépés hatásainak vizsgálata, az esetleges negatív hatások enyhítése során. Ahogy arról korábban részletesen is írtunk , a lépés következménye az árverések elhúzódása, valamint a nem fizető jelzáloghitelesek és ezzel együtt hitelezőik érdekeinek sérelme lesz. A lépés egyetlen céljának az tűnik, hogy a választások előtti évben ne legyen tele a sajtó a lakásárverésekről szóló hírekkel. Ehhez képest az EBRD megértően és barátságosan viszonyult a témához ma reggeli közleményében, íme: