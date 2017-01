Megvan az első európai bank, amely miatt izgulhatunk 2017-ben

A bank idén augusztusig kapott határidőt az Európai Bizottságtól arra, hogy megtérítse a portugál jegybank és a lisszaboni kormány felé azt a 4,9 milliárd eurót, amit korábbi megmentésére kapott. Legalább ennyiért kellene tehát eladni a pénzintézetet. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor a lyukat a többi portugál banknak kell fokozatosan betömnie. Nagy a figyelem a pénzintézeten, hiszen Portugália legnagyobb bankjaként került ki a válságból.Tavaly még kizárta a portugál kormány, hogy államosítanák a hitelintézetet, e hét szerdáján azonban Mario Centeno pénzügyminiszter már úgy nyilatkozott, hogy minden lehetőség az asztalon van. Ez a forgatókönyv persze az olasz események után újabb felfordulást okozna az elvben "soha több állami bankmentést" elvét képviselő európai politikában. Egyelőre a magánbefektetői tőkebevonás is leheteséges még, állítólag a Lone Star amerikai alap már adott be ajánlatot, de ezzel is a zsebébe kellene nyúlnia az államnak.Portugáliát jelenleg egy kisebbségi szocialista kormány irányítja, a támogató Baloldali Blokknak és Kommunista Pártnak teljesen más elképzelése lehet a Novo Banco megmentéséről. Bár idén nincsenek választások az országban, a bank ügye könnyen kormányválság okozója lehet.A Moody's korábbi elemzése szerint a Novo Banco nagyon gyenge kockázati profillal és magas nem teljesítő hitelállománnyal rendelkezik. Az alacsony gazdasági növekedés (a hitelminősítő szerint 1,1% 2016-ban és 1,3% 2017-ben) csökkenti az esélyét, hogy piaci eszközökkel sikerül megszabadulnia problémás eszközeitől a legnagyobb portugál banknak.