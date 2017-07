Miközben a kisbefektetők semmit nem keresnek a betéteikkel, a nagybefektetők pénzéért öldöklő verseny folyik

A JP Morgan, a Bank of America, a Wells Fargo és a PNC Financial is emelte a kiemelt ügyfelek (intézményi befektetők, vagyonosabb magánbefektetők) betéteire fizetett kamatot 2017 második negyedévében, rövidesen azután, hogy a Federal Reserve hat hónapon belül harmadszor az irányadó kamatok emelése mellett döntött.A bankvezérek azzal magyarázták, hogy a kisbefektetőknek fizetett betéti kamatot nem emelték, hogy ők lassabban mozgatják a pénzüket és ezért nincs olyan nagy verseny a pénzintézetek közt az ő vagyonukért.A PNC vezérigazgatója szerint a Fednek még többször is emelnie kell ahhoz, hogy a kisbefektetők is érezzenek belőle valamit. Több online bank is van, amely egyébként már most 1% fölötti betéti kamatot fizet a kisbefektetőknek is, a nagybankok viszont nem sokat mozdultak, mióta nulla köré visszavágták a kamatokat a 2007-2009-es gazdasági világválság alatt. Jelenleg 100 dollárra átlagosan éves négy cent kamatot fizetnek az amerikai pénzintézetek az amerikai betétbiztosító (FDIC) adatai szerint. Még az ötéves betétek is mindössze éves 1% körüli kamattal jutalmazzák befektetőiket.Arról nincs információ, hogy az intézményi befektetőknek pontosan mennyi kamatot fizetnek a pénzintézetek.