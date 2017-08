Miközben mindenki menekül, a legnagyobb német bank új irodát nyit Londonban

A Landsec ingatlancég jelentette be, hogy egy most épülő irodaházukban a Deutsche Bank egy 43,5 ezer négyzetméteres területet bérelt ki tőlük. Az egyébként 52,4 ezer négyzetméteres iroda kialakításában a legnagyobb német bank is részt vesz, akik azt mondják, "rugalmasak" azzal kapcsolatban, hogy pontosan mekkora részét veszik majd ki a toronyháznak.Az új központjába átköltözteti majd a pénzintézet néhány másik londoni irodájának személyzetét, elsősorban azokból az irodákból, ahol lejár a bérleti szerződésük: például a Great Winchester Streetről és a Wills Buildingből.Közben a Deutsche Bank Frankfurtba is készül berendezkedni: itt az új booking-központjukat hozzák létre, amellyel minimalizálnák azt a kárt, amit okoz majd, ha hard-Brexit esetén a londoni kitettségüket át kell konvertálni majd egy leányvállalattá.A Landsectől egyébként bérel máshol is irodát a Deutsche Bank, például Victoriában, ahol a vagyonkezelési üzletágukat működtetik.