Milliókat spórolnak adóparadicsomokban a bankok

Az Oxfam adatai szerint a 20 legnagyobb európai bank összesen 383 millió eurónyi profitra nem fizetett adót 2015-ben, miután azt hét, adóparadicsomnak számító országban szerezte. Luxembrugban például 4,9 milliárd eurónyi bevételt könyveltek el, többet, mint amit az Egyesült Királyságban, Svédországban és Németországban összesen elértek.Az Európai Unió új szabályai szerint a bankoknak országonként meg kell adniuk a bevételi forrásaikat, ebből pedig kiderül, hogy az adóparadicsomokban működő leánybankok kétszer olyan profitábilisak, mint más országokban működő leányok. Az itteni dolgozók ráadásul négyszer hatékonyabbak is, évente átlagosan 171 ezer eurós profitot termelnek fejenként, szemben a 45 ezres nagy átlaggal.A felsőbb kormányzati szinteken már régóta dolgoznak azon, hogy visszafogják az adóparadicsomokon keresztüli adóoptimalizálást, miután az éves szinten 240 milliárd dolláros bevételkiesést jelent az egyes kormányoknak.A tanulmány szerint legalább 628 millió eurónyi profitot zsebeltek be az európai bankok olyan országokból, ahol nincs jelen banki személyzet. A francia BNP Paribas például 134 millió eurós profitról adott számot a Kajmán-szigetekről, miközben a banknak ott nincs személyzete. A Deutsche Bank anyaországában veszteségről, az adóparadicsomokban pedig 1,9 milliárd eurónyi profitról számolt be.