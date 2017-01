Nem elég Trump és a Fed ígérgetése egy tartós bankralihoz

Bove, a Rafferty Capital vezérhelyettese szerint "városi legenda" az, hogy Donald Trump vissza fogja vonni a 2008-as válság után elfogadott Wall Street-i reformcsomagot, a Dodd-Frank törvényt, ahogy az is, hogy átszabja a szabályozást úgy, hogy ez a bankoknak kedvezőbb legyen. A republikánus politikus pedig kampánya alatt még ígérgette, hogy a Dodd-Frankot lecseréli az 1933-as Glass-Steagall törvényre, amely a befektetési bankokat és a hagyományos bankokat szétválasztaná: CNBC -nek elmondta azt is, hogy szerinte a bankok nem fogják tudni az eredményeiket tartósan növelni a magasabb kamatkörnyezetben. Szerinte ugyanis a magasabb hozamok csökkentik a bankok pénzügyi eszközeinek értékét rontják, ami kioltja a hitelezésből szerzett bevétel növekményét.A bankrészvények tartósan volatilisek maradhatnak ezért Bove szerint.A bankelemző szerint akkor láthatunk tartós ralit majd a bankszektorban, ha Trump intézkedései valóban serkentik majd a gazdaságot. A nagyobb növekedés hosszú távon a bankok nyereségességére is jó hatással lesz majd, hiszen a válság óta köhögő hitelezést is megdobja majd.