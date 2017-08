Nem rémálom többé, hogy a bankok minden 40 000 forintnyi költést jelentsenek a kormánynak

Hétfőtől a kínai pénzintézeteknek kötelező jelleggel jelenteniük kell minden 1000 renminbi fölötti külföldi vásárlást (kb. 38 700 forint), illetve 10 000 renminbi fölötti pénzfelvételt naponta, kártyánként. Az intézkedés nem változtatja meg a pénzfelvételi és tranzakciós limiteket a kártyákon.A hivatalos szervek összegyűjtik a tranzakciókat későbbi analízis céljából. Különösen az ismétlődő, gyanús költésekre vadásznak, amivel elsősorban a pénzmosást akarják kiszűrni, illetve korlátozni próbálják az országból kifolyó pénz mennyiségét.Korábban is létezett ilyen szabály, de sokkal engedékenyebb volt: csak a 200 000 renminbi feletti külföldi tranzakciókat kellett jelenteni. A bankokat arra utasították, hogy ha gyanús tranzakciókat találnak, amelyek pénzmosáshoz vagy terrorizmushoz köthetők, a saját ellenőrzési rendszereiket is fejlesszék.A pénzmosási ügyekbe egyébként Kínában még a legnagyobb bankok is belekeverednek: idén például a Bank of China 600 000 eurós bírságot fizetett ki egy 2015-ös botrány miatt, az ICBC madridi leányának menedzsereit pedig letartóztatták pénzmosás miatt.