Nyugati bankokon keresztül mosta tisztára a pénzt az orosz maffia

A legnagyobb bankokról is szó lesz a Portfolio Hitelezés 2017 konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az orosz kormányhoz és az FSzB-hez is köthető maffiózók 17 brit székhelyű és/vagy brit fiókhálózattal rendelkező bankon keresztül moshatták tisztára a pénzt,. Jelenleg azt vizsgálják a hatóságok pénzintézeteknél, hogy vajon tudtak-e a "globális mosoda" névre keresztelt pénzmosási sémáról, illetve hogy miért dolgozták fel a gyanús tranzakciókat.A Guardian által vizsgált dokumentumok szerint körülbelül. Egy szenior nyomozó szerint a pénz "egyértelműen lopott vagy bűnügyekhez köthető". Jelenleg azon dolgoznak a hatóságok, hogy kiderítsék, kik állhattak a politikailag is befolyásos bűnszövetkezet mögött, főleg anonim módon, offshore cégeken keresztül vitték ki a pénzt az országból. A gyanú szerint körülbelül 500 ember működtette a sémát, Igor Putyin, Vlagyimir Putyin unokatestvére is érintett lehet.: a gyanú szerint 96 ország érintett összesen. A tranzakciók jelentős részét, közel 550 millió dollárt, az HSBC hagyta jóvá. Amerikai bankokon keresztül is átfolyt mintegy 64 millió dollár, a Bank of America és a Citibank is érintett lehet.A pénzmosoda 70 ezer banki tranzakcióból álló adatait az Organized Crime and Corruption Reporting Project és a Novaja Gazeta szerezte meg anonim forrásoktól. Vélhetően a három éve tartó lett és moldovai rendőrség által folytatott pénzmosási nyomozás egyes bizonyítékai szivárogtak ki.