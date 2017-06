Örülhetnek az amerikai bankok a Fed újabb kamatemelésének

Az első negyedévben az öt legnagyobb amerikai bank közül háromnak nőtt a nettó kamatmarzsa - emlékeztet a Forbes. A Citigroupé stagnált, az egyetlen csökkenést pedig a Wells Fargo mutatta, amelyet viszont egy egyedi eset, a bankszámla-botrány miatti hitelkereslet-visszaesés magyarázott.Ugyanakkor a nagybankok között erős a verseny, valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy a legnagyobb bankok nettó kamatmarzsa szűkebb, mint általában az amerikai bankszektoré.A legnagyobb, 3,03%-os marzzsal a US Bancorp rendelkezett, ezt a 2,87%-os Citigroup és a 2,74%-os Wells Fargo követte, tőlük jelentősen elmaradt a Bank of America és a JP Morgan 2,39%-os, illetve 2,33%-os marzsa az első negyedévben. Az öt legnagyobb amerikai bank kamatmarzsa a tavalyi első negyedéves 2,54%-ról 2,59%-ra emelkedett, a teljes bankszektoré pedig 3,02%-ról 3,10%-ra. A Fed legújabb kamatemelése újabb javulást hozhat a bankoknál.