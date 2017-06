Páros lábbal rúgtak bele a németek a nagy olasz "bankmentésbe"

A német politikus úgy véli, hogy az EU tagállamainak be kellene tartania azokat a bankmentési szabályokat, amelyeket a 2008-as válság után hozott Brüsszel, mivel ezek mind az adófizetők érdekeit védik.Schäuble úgy fogalmazott, hogy az EU-s átstrukturálási irányelvek biztosítják azt, hogy az "adófizetők nem vállalják át a bankok kockázatát".Olaszország transzferálni fogja a két csődbe jutott venetói bank jó eszközeit az ország legnagyobb pénzintézetének, az Intesa Sanpaolónak, a tranzakció pedig akár 17 milliárd eurós terhet is jelenthet az olasz adófizetőknek. Az ügyletet az Európai Bizottság is jóváhagyta. A részletekről itt írtunk:Schäuble úgy véli, hogy az olasz inszolvencia-szabályok alapján megtörténő transzfer a befektetők és tulajdonosok érdekeit szolgálja és Európának át kell gondolnia ezt a "felügyeleti kiskaput."