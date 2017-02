Pénzügyi vihar felé hajózik a világ második legnagyobb gazdasága

A japán Nomura bank is figyelmeztetést adott ki Kínával kapcsolatosan: szerintük egész Kelet-Ázsia egy pénzügyi vihar felé hajózik. Úgy vélik, magas a kockázata annak, hogy az egész régió egy olyan hitelválság felé halad, amelynek irányíthatatlan összeomlás lehet a vége.

Ázsia valószínűleg sokkal sérülékenyebb, mint azt az emberek gondolják

Kína megmérettetése elkezdődött: a túlfűtött ingatlanpiac és hitelezés, valamint a zombicégek életben tartása már a növekedést is megfojtja a tőkemegtérüléseken és az adósságszolgálati költségeken keresztül

Eric Roberston, a Standard Chartered makro stratégája szerint az, hogy a jegybank (PBOC) megvédje a kínai devizát "már nem lehetséges opció". Hozzátette, hogy jelentős erők üldözik ki az országból a tőkét és a kép sokkal rosszabb most fundamentálisan, mint tavaly a leértékelési pánik közepette - írja a Telegraph Tavaly rekordmértékű tőke áramlott ki a világ második legnagyobb gazdaságából: 725 milliárd dollár hagyta ott Kínát, hiába iktatott be folyamatosan egyre szigorúbb szabályokat a jegybank a pénzáramlás korlátozására.- mondta Rob Subbaraman, a pénzintézet globális stratégája. Bár a PBOC-nak még 3000 milliárd dolláros devizatartaléka maradt , ezt nehéz a gazdaságba önteni úgy, hogy ne legyen tőle sokkal rosszabb a helyzet. A Standard Chartered pedig hozzáteszi, hogy ha a tartalék 3000 milliárd alá csökken, a befektetők aggódni kezdenek majd amiatt, hogy nem megfelelő méretű a devizatartalék.A PBOC most egyre inkább azon dolgozik, hogy visszafogja a hitelcsapot: tavaly november óta zajlik már a "lopakodó szigorítás", vagyis a hitelezés növekményének mikromenedzselése . A múlt héten viszont már a hitelek árainak szigorításába is belefogtak. A Capital Economics tanácsadócég szerint viszont csak idő kérdése, hogy a hitelnövekmény károssá válik a gazdaságra nézve, pedig korábban ez adta azt a brutális növekedést, amely többek közt a kínai részvényralit is támogatta.Mindez még veszélyesebbé válik, ha az egyenletbe bevesszük Donald Trump elnökségét is, aki nemcsak kereskedelmi háborúval veszélyezteti az ázsiai országot, hanem még a dollár masszív erősödését is hozhatja.- mondta a Nomura elemzője.