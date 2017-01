Sarokba szoríthatja Amerika a német bankokat

A globálisan meghatározott, sztenderd tőkeszámítási módszer helyett ezektől eltérő, belső modelleket is alkalmazhattak eddig a nagybankok saját tőkemegfelelésük számítása során. Erre a szabályok a nagyon eltérő termékportfólió, kockázati szint, mérlegszerkezet, stb. miatt adtak lehetőséget számukra.Leginkább ezért fordulhatott elő, hogy míg például a hat legnagyobb amerikai bank kockázatokkal súlyozott eszközértéke (rövidítése RWA, amely a tőkemegfelelési mutatók nevezőjét jelenti, tehát minél kisebb, a bank tőkehelyzete annál jobb) a mérlegfőösszegük közel 50%-át teszi ki, a Deutsche Banknál ez az arány csak 28%.Bár az amerikai bankszektor sokkal jobb helyzetben van európai társánál, az ottani szereplők kezdik megelégelni, hogy európai versenytársaik a tőkehelyzetükkel "trükköznek". Az amerikai kongresszus döntése alapján ugyanis az amerikai bankok számára már évek óta minimum küszöbérték határozza meg a kockázatokkal súlyozott eszközérték nagyságát, és az amerikaiak egyenlő versenyszabályokat szeretnének.Amennyiben az amerikai lobbi győzedelmeskedik, az Európai Bankfelügyeleti Bizottság akár már ezen a héten alsó határt szabhat a kockázatokkal súlyozott eszközérték és a mérlegfőösszeg arányának. A testület azért is érezheti ezt indokoltnak, mert mint saját tanulmányai is kimutatták, a bankok által használt belső modellek közötti eltérés (és ezzel a "trükközési lehetőség" is) nagyobb, mint amit a portfólióik önmagukban indokolnának.A német bankszövetség szerint azonban a minimum küszöbérték meghatározása nem jó módszer a különbözőségek megszüntetésére. Hogy épp Németország tiltakozik a legjobban a bázeli tervek ellen, az nem véletlen: a stressztesztek alapján a német bankok hátul kullognak e téren. A németekhez némileg hasonlóan a svédek is azzal érvelnek, hogy náluk a jelzáloghitelek kockázatai sokkal kisebbek, mint sok más országban, így felesleges ezekért büntetni őket.