Szép a múlt, homályos a jövő a Budapest Banknál

az alacsony kamatkörnyezet (alacsony Bubor), ami miatt 11%-kal csökkent a bank kamatbevétele,

a lakossági hitelállomány elszámolások miatti csökkenése,

a bank hitelezési aktivitásának további bővülése,

a hitelportfólió javulása, korábbi értékvesztések felszabadítása és

a Visa-részesedés eladása.

Az idén 30 éves Budapest Bank sajtótájékoztatón értékelte tavalyi évét. Tóth Viktor vállalati üzletágvezető ismertette: a bank 13,1 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el, ami csaknem 10%-is tőkearányos megtérülést jelent. Érdekesség, hogy ezúttal ez elmarad az egyszeri tételek miatt tavaly rekordnyereséget elérő bankszektor 14% feletti tőkearányos megtérülésétől.Negatívan hatottPozitív tényező volt viszontA bank mérlegfőösszege 3,5%-kal 999 milliárd forintra emelkedett tavaly, hitelállománya 11%-kal, betétállománya pedig 3%-kal bővült. A hitel/betét arány 91% környékén stagnált, miközben a bank teljes egészében belső finanszírozásra tért át a GE-ről történt leválással.A társaság működési költségei tavaly mérsékelten, de nőttek, ugyanis több olyan egyszeri befektetést tettek, ami a GE-ről való leválással függ össze. 11 jelentős projektjük van/volt, ami ezt segítette; ebből csak a hitelkártyarendszer függetlenítése van hátra (2018-ban zárulhat).A vállalati lízingpiacon piacvezető lett tavaly a társaság, a Piaci Hitelprogramban tett vállalásait pedig jelentősen túlteljesítette 223%-os teljesítményével. A bank hitelportfóliójában 35%-ra emelkedett az agrárium részaránya, de ezt nem tartják kockázatosnak, mert ezen ágazaton belül is jól diverzifikálnak. A Növekedési Hitelprogramban 9%-os részesedést értek el.A kkv-k számlanyitásait illetően másodikak lettek a piacon, ilyen jó eredményt korábban nem tudtak felmutatni. Ezt azért tartották fontosnak kiemelni, mert szeretnék növelni a hitelezési kockázatokkal nem összefüggő bevételeik súlyát a jövőben.Fatér Gyula lakossági üzletágvezető arról beszélt, hogy a Bubor gyakorlatilag eltűnt, a kamatmarzsok szűkülése nem teszi fenntarthatóvá a bankok tavaly elért nyereségégét. Hosszú távon nem fenntartható a bankrendszer szerkezete, különösen a lakossági üzletágban értékelődött fel a méret, amiben a fiókhálózat és az ügyfélszám alapján a Budapest Bank a negyedik legnagyobb.A banknál is növekedésnek indult tavaly éven belül a lakossági hitelállomány, a fordulat előbb történt meg, mint a versenytársaiknál. Innovációként bevezettek egy 30 percen belül rendelkezésre álló hitelkártyát - emelte ki Fatér. Idén 100 ezer új hitelkártyát szeretnének kibocsátani, ebben fontos szerepe lesz a Tescóval és új partnerként a MediaMarkttal való együttműködésnek.A tavalyi csaknem 30%-os jelzáloghitel-kihelyezési növekedésükkel nem elégedettek, 3% körül volt a piaci részesedésük 17 milliárd forint új volumennel, idén ezt szeretnénk megduplázni. Ebben is gyorsítanak: a beadott hiteligényt immár 5 napon belül elbírálják. A gyors ütemű digitalizáció ellenére arra számítanak, hogy még legalább 10 évig szükség lesz a fiókokra, és a 100 körüli fiókszámukat idén is szeretnék fenntartani, akár új fiókok nyitásával is.