Szép meglepetéssel zárta az évet a Goldman

A Wall Street-i befektetési bank 5,08 dolláros egy részvényre jutó eredményről számolt be, ami a Reuters 4,82 dolláros elemzői konszenzusához képest 5,4 százalékos pozitív meglepetést jelent. A pénzintézet ezt 8,17 milliárd dolláros bevétellel érte el, ami az elemzők által várt 7,72 milliárd dollárnál 5,8 százalékkal jobb eredmény.A tavalyelőtti negyedik negyedéves eredményekhez képest is javulás állt be: a Goldman bevétele 12,3 százalékot javult a 2015-ös bázishoz képest, egy részvényre jutó nyeresége pedig 8,5 százalékot.

Egy kihívásokkal teli első félév után az év maradék részében jól teljesített a cég, ahogy a működési környezet javult

A pénzintézet szerint a működési költségük 2008 óta nem látott mélységekbe zuhant.- kommentálta Lloyd C. Blankfein, a vállalat vezérigazgatója.A bankvezér hozzátette, hogy erős tőkével és likviditással indulnak neki az új évnek és a kiadásaikat is óvatosan fogják menedzselni. Az évet 34 400 alkalmazottal zárták, tavalyelőtt év végén még 36 800 embert foglalkoztattak.A növekedést a bank jelentős részben a kereskedési üzletágukból szerzett bevétel is befolyásolta, a kötvénykereskedési üzletáguk bevétele 78,3 százalékot növekedett a tavalyi bázishoz képest, körülbelül 2 milliárd dollárra.

Annak ellenére, hogy november óta raliznak az amerikai bankrészvények és a Goldman is a vártnál jobb számokkal jelentkezett, a bank részvényei nyitás előtti kereskedésben eddig még csak mérsékelt, 0,5 százalékos emelkedést mutatnak.