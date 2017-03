Szép számok érkezhetnek Kínából, a bomba azonban tovább ketyeg

A negyedik negyedévet a nem teljesítő hitelállomány növekményének lassulása is segítette, a hivatalos (enyhén kozmetikázott) állomány 0,02%-ot esett, 1,74%-ra 2016 végére. Korábban a kínai hitelintézetek nyereségének növekményét a nem teljesítő hitelállományuk lassította a legjobban.Az S&P Global Ratings elemzői a várható előnyös eredmény okaiként kiemelték a nem teljesítő hitelállomány javulása mellett a nettó kamatmarzsra - ami a hitelezés nyereségességét mutatja - helyezett nyomás enyhülését is, amikor a CNBC -nek nyilatkoztak.Az Agricultural Bank of China, a Bank of Communications, a China Construction Bank, az Industrial and Commercial Bank of China és a Bank of China jövő héten jelentenek. A kínai bankok a legnagyobb eszközállománnyal rendelkező pénzintézetek az egész világon. Ezek közül is a legnagyobb az ICBC, 3420 milliárd dolláros eszközállománnyal.Közben a Financial Times arról ír, hogy a bankokkal kapcsolatosan felmerülő kockázatok egyre növekszenek, hiszen egyre több pénzintézet támaszkodik a volatilis, rövid lejáratú forrásokra, ahelyett hogy a betétállományukból hiteleznének és fektetnének be. Ez azért kockázatos, mert ha a pénzpiaci kamatok elszállnak egy gazdaságilag stresszes időszakban, a bankoknak egyes eszközeiket el kell majd dobálniuk, hogy a hitelezőiket ki tudják fizetni.A kínai jegybank (PBOC) még tavaly bemutatott egy makroprudenciális kockázati elemzési rendszert, amit most, március végén élesítenek majd. Ennek része, hogy megbüntessék azokat a pénzintézeteket, amelyek túlságosan nagy árnyékbanki kitettséggel rendelkeznek. Ennek része lehet akár az is, hogy a felügyelet - akár csak 2013-ban - úgy bünteti meg a pénzintézeteket, hogy ha vészhelyzeti likviditásra van szükségük, ezt nem adják meg számukra. A rendszer lényege az lenne, hogy elrettentsék a pénzintézeteket az árnyékbanki tevékenységtől, de egy válsághelyzetben csak növelné a káoszt.