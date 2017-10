Több pénzt gombolt le az ügyfeleiről, mint kellett volna, de lebukott

A vádak szerint 2010 januárja és 2015 júniusa között a UBS Financial Services Inc. sok esetben nem biztosította a nyugdíjalapoknak és alapítványoknak jogosan járó kedvezményeket, sőt, sokszor arról sem tájékoztatta ezeket az ügyfeleket, hogy jobban járnának, ha eladnának néhány drágább részvényt a portfólióból.A UBS egyébként már 18,5 millió dollárt visszatérített azon ügyfeleinek, akikkel indokolatlanul nagy díjat fizettetett meg, a visszatérítés 15 250 ügyfélszámlát érintett. Az amerikai értékpapír-piaci felügyelet (SEC) ennek ellenére 3,5 millió dolláros bírsággal sújtotta a bankot, igaz, a pénzintézet nem tagadta, de nem is ismerte el az ügyfelekkel szembeni szabálysértéseket.