Több száz bank tűnhet el Németországból

Bár a gazdaság erős, a német bankok marzsait és nyereségességét megfolytja az alacsony kamatkörnyezet Sabine Lautenschläger, az EKB vezetői testületének egyik tagja szerint, aki a CNBC -nek nyilatkozott. Tavaly felmerültek egyes pletykák, amelyek szerint a Deutsche Bank és a Commerzbank összeolvadásra készülnek, viszont ez nem jött létre.Lautenschläger szerint van létjogosultsága a konszolidációnak, úgy véli, hogy egyes német pénzintézetek már mozgolódnak is ebbe az irányba. Szerinte már jelenleg is működik ez a folyamat, hiszen 2-4 éve még 2000 bank volt Európa legnagyobb gazdaságában, mára már csak 1800 működik közülük. Úgy véli, hogy további mozgástér még létezik a konszolidációra.Természetesen hozzátette, hogy nem az EKB dolga, hogy konszolidációra sarkallja a bankokat. Tavaly John Cryan, a Deutsche Bank vezérigazgatója is hasonlóan nyilatkozott: szerinte a német bankszektornak fúziókra van szüksége, hogy nyereséges tudjon maradni.