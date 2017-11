Trump emberei hamarosan elszabadítják a Wall Street nagykutyáit

Mike Crapo, idahói szenátor a héten állapodhat meg a demokratákkal, Jon Tester, montanai demokrata szenátor szerint.A politikusok elsődleges prioritása a kisebb, közösségi bankokra nehezedő terhek enyhítése, de a nagyobb bankokra vonatkozó szigorúbb, válság után hozott szabályok egy részét is el akarják törölni. A Volcker-szabályt is megváltoztathatják - ez tiltja meg a bankoknak, hogy kockázatosabb eszközökbe fektessenek - arról viszont nincs infó, hogy ez pontosan hogyan változhat meg.Korábban Sherrod Brown, ohiói szenátorral tárgyalt hónapokon keresztül Crapo, aki még mindig szkeptikus a megegyezést illetően."Majd meglátja, milyen nézeteltéréseink vannak, ha a törvényjavaslatot benyújtják," mondta Brown egy interjúban, aki azt fájlalja, hogy szerinte a republikánusok főleg a nagybankoknak akarnak kedvezni.Közben a pénzügyi szolgáltatói testület is dolgozik a Dodd-Frank módosításán, többek közt a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatalt (CFPB) is lebénítanák. Ezt a tervezetet valószínűleg elkaszálják majd a demokraták.A republikánusok egyébként azon is változtatnák, hogy pontosan milyen pénzintézet számít a rendszer stabilitásának szempontjából kulcsfontosságú szereplőnek (vagyis "too-big-to-fail"), azt akarják elérni, hogy csak az 50 milliárd dolláros eszközállomány fölötti pénzintézeteket sorolják ebbe a kategóriába. Ezekre a pénzintézetekre természetesen szigorúbb szabályok is vonatkoznak.