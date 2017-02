Trump a kisbankok utolsó reménysége

18 nagyobb regionális bank vezetője írt levelet a republikánus és demokrata kongresszusi törvényhozóknak - írja a Bloomberg . Úgy vélik, hogy a pénzügyi szabályozást méretre kell szabni - vagyis a nagyobb szereplők esetén van csak értelme a szigorúbb tőkekövetelményeknek -, és javasolják, hogy a kisebb szereplőre szabjanak más szabályokat, szerintük ugyanis a kisbankok nem veszélyeztetik a pénzügyi rendszer stabilitását. Azt is szeretnék, hogy készüljön egy tanulmány arról, hogy a 2008-as válság után milyen hatása volt a szabályozói szigornak a regionális bankokra.A bankvezérek azt is szeretnék Washingtonban elérni, hogy a vállalatokra nehezedő adókat is enyhítsék, valamint szeretnék, hogyha minden új szabály előtt egy hatástanulmányt készítenének, amellyel mérlegelik, hogy mekkora költséget jelent a pénzügyi szektornak az új szabály és ehhez képest mennyi haszna lesz.Emellett szeretnék, hogyha a kongresszus eltörölné a bankkártyákra felszámított költségek felső határértékét. Úgy vélik, hogy az államnak nem szabadna beleszólnia a piaci versenybe ilyen módon és már évek óta harcolnak a szabályozás eltörléséért.Donald Trump elnöki rendeletben utasította az embereit a pénzügyi szabályozások felülvizsgálatára, 120 napjuk lesz összerakni az újabb pénzügyi javaslat-csomagot. Várhatóan a Dodd-Frank törvény egy jelentős részét eltörlik majd, a nagyobb változtatásokat viszont a kongresszusnak is jóvá kell majd hagynia.A készülődő banki szabályokról itt írtunk korábban: