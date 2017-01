Trump nem tudja, mit akar a bankokkal, az EU pedig örülhet ennek

Nem arról van szó, hogy szándékosan késlekedünk, de a dolgok gyorsan változnak

Edward Scicluna azt szeretné, hogy a nemzetközi felügyeleti szervek akkor döntsenek az új szabályozásról, "ha a por elült", mivel nem akarnak véletlenül egy "rossz üzletet kötni".

A testület az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán bankjait felügyeli, a pénzintézetek tőkeelvárásaira és veszteségelnyelő puffereire vonatkozó szabályozást akarják módosítani. Az EU és az Egyesült Államok közti, tavaly óta tartó vita miatt viszont több hónapra polcra kerülhet az új szabályozói csomag , amit eredetileg 2016 végén akartak élesíteni. Új határidőt még nem szabtak a dolognak.A legújabb bázeli csomagot Japán és Európa is ellenzi, mivel szerintük aránytalanul növeli a bankjaik veszteségelnyelő tőkéjére vonatkozó elvárásokat. Ez pedig az európai- és japán bankok költségeit jelentősen növelné, míg az amerikai bankok már eleve nagyjából olyan szabályokat követnek, amelyek a tervezetben szerepelnek. Trump elnöksége pedig remek lehetőséget ad most az EU kezébe arra, hogy az időt húzzák és a feltételekről tovább tudjanak tárgyalni.Az európai felügyeleti szervek szerint persze szándékosságról szó sincs:- monta Edward Scicluna, máltai pénzügyminiszter az EU pénzügyminisztereinek havonta megtartott gyűlése előtt a riportereknek a Reuters beszámolója szerint.Scicluna, aki jelenleg a gyűlés elnöke, úgy gondolja, hogy nem lenne helyes dönteni a szabályokról, amíg "nem tisztázódnak a dolgok". A bizonytalanságot többek közt az is okozza szerinte, hogy Donald Trump pénzügyi szabályozással kapcsolatos irányelvei, elvárásai még egyáltalán nem tiszták.Valóban: a republikánus politikus kampánya alatt a válság után bevezetett Dodd-Frank törvény eltörlését ígérte , viszont helyette megígérte azt is, hogy a hagyományos és befektetési bankokat szétválasztó Glass-Steagall törvényt visszavezeti . A piac enyhülő szabályozást remél Trumptól -erre bizonyíték a régóta nem látott bankrészvény-rali is -, a politikus viszont beiktatása után nekilátott, hogy megvalósítsa ígéreteit, bármennyire is legyen abszurd némely ezek közül.