Újabb bankot vesz az OTP

Úgy számoljuk, hogy ismét viszonylag olcsón, a könyv szerinti érték közel 70%-ának megfelelő áron vásárolt az OTP. Igaz, ebben csak a Vojvodjanska banka június végén 51,9 milliárd forintra rúgó saját tőkéjét vettük figyelembe (a teljes értékeltség tehát még alacsonyabb lehet). Az új szerzemény utóbbi két éves megtérülése szerénynek mondható, az OTP meglévő szerbiai tevékenységével együtt azonban bizonyára értékelhető szinergiát fog tudni elérni a bankcsoport.

A bank közleménye szerint a National Bank of Greece megállapodást írt alá az OTP banka Srbija-val a Vojvodjanska banka-ban meglévő 100% tulajdonrészének eladásáról. A tranzakció magában foglalja a National Bank of Greece egyéb szerbiai érdekeltségeit is. A tranzakció eredményeként az OTP Bank Srbija a 7. legnagyobb szereplővé válik az országban.A tranzakció részeként aláírták a Vojvodjanska banka, az NBG Leasing, valamint az NBG Csoport egyéb szerbiai kitettségeinek eladásáról szóló szerződést.- mondta Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.- tette hozzá Wolf László.2016. végén a Vojvodjanska banka és a tranzakció tárgyát képező egyéb szerb eszközök mérlegfőösszege, konszolidált szinten, 1.173 millió euró, bruttó hitelállománya 810 millió euró volt. A tranzakció tárgyát képező eszközök sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) az utóbbi két évben 1,9% és 2,3% volt. A Vojvodjanska banka jelenleg 1.405 munkavállalót foglalkoztat, 105 fiókot és 138 ATM-et működtet.A tranzakcióval összefüggésben a Vojvodjanska banka ügyfeleinek nincs teendője. A tranzakció pénzügyi zárására 2017 végén kerülhet sor. Az OTP banka Srbija és a Vojvodjanska banka mindent elkövet a zökkenőmentes integráció érdekében - olvasható a bank közleményében.