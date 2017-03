Végre észhez tért Kína?

A héten jelentett az Industrial & Commercial Bank of China, a China Construction Bank Corp. és az Agricultural Bank of China - ebben az áll, hogy a veszteségelnyelő tartalékuk stabil volt tavaly, amelynek köszönhetően a vártnál nagyobb nyereséget tudtak elérni.A hitelezők rossz hitelállománya csökkent, illetve az ICBC esetén szinten maradt, ami azt jelenti, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának tavaly év végi felpattanásán a pénzintézetek is nyerni tudtak. Ez évek óta az első jó jel a feltörekvő ország bankjaitól, amelyek folyamatos csődökkel, szűkülő kamatmarzsokkal és egyre szigorodó szabályokkal kellett, hogy megküzdjenek.Az ICBC vezérigazgatója azt várja, hogy a javuló tendencia idén is fennmarad, a kínai gazdaság helyre fog állni és a bankok működési környezet is javulni fog.A hivatalos nem teljesítő hitelállomány is javult egyes bankoknál: a Construction Bank például azt jelentette, hogy az NPL-ráta 1,52%-ra csökkent a szeptemberi 1,56%-os értékről, míg az Agricultural Bank of China 2,37%-os NPL-rátát jelentett egy 2 bázispontos csökkenés után. Az ICBC rossz hitelállománya változatlan maradt, 1,62%-on.