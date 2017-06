Vennél OTP-t 5715 forintért?

Az OTP vezetői elkezdték lehívni opcióikat, és OTP-részvényeket vásárolnak

Jóval a mostani piaci árfolyam alatt veszik a részvényeket

Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató, 62 744 darab OTP-részvény

Bencsik László, vezérigazgató-helyettes, 23 713 db

Gresa István, igazgatósági tag, 12 711 db

Pongrácz Antal, igazgatósági tag, 19 145 db

Johancsik Tibor, vezérigazgató-helyettes, 14 183 db

Kiss-Haypál György, vezérigazgató-helyettes, 8 967 db

Kovács Antal, igazgatósági tag, 23 631 db

Rudas Ágnes, felügyelő bizottsági tag, 11 810 db

Wolf László, igazgatósági tag, 23 467 db

Csányi Sándor, a bank elnök-vezérigazgatója 5959 forintos átlagáron 83 712 darab OTP-részvényt vásárolt, vagyis közel 499 millió forint értékben vett papírokat (két részletben, 5715 és 6215 forintos átlagárakon).

Pongrácz Antal, a bank igazgatósági tagja 5967 forintos átlagáron 50 521 darab részvényt vásárolt összesen 301,5 millió forintért.

Michnai András, az OTP felügyelő bizottságának a tagja 5793 forintos átlagáron 4344 darab részvényt vett összesen 25,2 millió forintért.

Az OTP részvényvásárlási programot működtet, aminek keretében az OTP vezetői kedvezményes áron vásárolhatnak részvényeket. Tegnap írtunk arról, hogy az erre vonatkozó opciós lehetőség megnyílt a vezetők számára , a felsővezetők meghatározott darabszámhoz juthatnak hozzá egy meghatározott, a piaci árfolyamnál jóval alacsonyabb árfolyamon.Itt a lista arról, hogy az egyes vezetők hány részvényt vehetnek az idei programban:Az új információ az, hogy az első vezetők már el is kezdték lehívni az opcióikat , és részvényeket vásároltak (többen közülük a korábbi évek programjaihoz kapcsolódó opcióikat is most hívták le):