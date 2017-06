Volt bankvezér kerül a bankfelügyelet élére

Ottingot az amerikai pénzügyminisztérium felügyeleti szervének, az Office of the Comptroller of the Currencynek az élére jelölik, miután Keith Noreika egy hónapos átmeneti tisztsége lejár.Otting - aki a pénzügyminiszter, Steven Mnuchin volt kollégája -, vezeti majd várhatóan a bankokra nehezedő szabályozói terhek csökkentését célzó erőfeszítéseket.Miután hétfőn bejelentették Otting jelölését a republikánusok, a demokraták egyből támadni kezdték a kinevezést a OneWestnél töltött múltja miatt. Sherrod Brown szenátor szerint, aki a szenátus banki testületének is tagja, Otting "nem viselkedett fair módon az ügyfelekkel" és nehezen érti meg, miért pont őt jelölik Trumpék az OCC élére.A korábban IndyMac néven működő OneWestet a szövetségi kormány mentette meg 2008-ban, miután felvásárolták, majd továbbadták néhány befektetőnek, akik között Mnuchin is szerepelt. Otting 2010-től 2015-ig vezette a bankot, mielőtt felvásárolta a CIT Group 3,4 milliárd dollárért, ekkor ugyanis otthagyta a pénzintézetet. A OneWestet kritizálták többek közt amiatt, ahogy a zálogjogait érvényesítette a válság alatt.