Ez a három biztosító népszerű most az autósok körében

Az eddig megrendelt szerződések átlagdíja - biztosítási adó nélkül - közel 17 ezer forint, ami a 14 százalékkal magasabb a tavaly ilyenkor mért 14 900 forintos díjszinthez képest - jelentette be saját adatbázisára hivatkozva a Netrisk.hu.

A kampány első napjaiban leadott mintegy 3500 megrendelés adatai szerint a K&H, az Allianz és az Union viszi az új kötések mintegy 60 százalékát. Őket követi a Groupama és a Wáberer - az első öt biztosító összesen az idei kampány új szerződéseinek közel 80 százalékát tudhatja magáénak.

A bónuszfokozatok érvényesítése mellett a legtöbben idén is a biztosítóval folytatandó elektronikus kommunikáció, valamint az éves, egyösszegű díjfizetés választása révén spórolnak az autósok - ismertette Sebestyén László, a Netrisk.hu vezérigazgatója. A tavalyi 76 százalék helyett idén már az ügyfelek 90 százaléka döntött úgy, hogy kedvezmény fejében éves díjfizetést vállal."A díjfizetés választott módja is egyre inkább a korszerű megoldások irányába tolódik el. Az éves díjfizetést vállalók körében a tavalyi 61 helyett idén már 85 százalék fizet banki átutalással, a csekket kérők aránya a tavalyi 31 százalékról idén egészen 14 százalékra apadt.A kötési aktivitás eddig a várakozásoknak megfelelő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a január elsején évfordulós szerződések jövő évi díjairól szóló értesítő levelek november 11-ig történő megérkezése nyomán tovább élénkül majd az ügyfelek érdeklődése. Szintén évtizedes megfigyelés, hogy az első napokat követően emelkedik az átlagdíj mértéke is, mivel a nagyobb autóval rendelkező, magasabb összegű biztosítást kötő autósok általában hosszasabb megfontolást követően döntenek a váltásról - erre egészen december 1-jéig lehetőségük is van.

A fentiek miatt a Netrisk. hu az első napok eredményei alapján megerősítette becslését, mely szerint mintegy 100 ezer autós fog év végi kötelezőt váltani 18 ezer forintos átlagdíj mellett.