Hátat fordítanak a régi világnak a világ legnagyobb biztosítói

A Zurch felfüggeszti az olyan cégek biztosítását, amelyek forgalmának több mint 50%-a a széntől függ. A bejelentés azután érkezett, hogy a Greenpeace felszólította a világ legnagyobb biztosítóit, hogy lépjenek fel a klímaváltozás ellen.Eddig 15 biztosító - amelyek összesen több mint 4000 milliárd dollár értékű eszközt biztosítanak a széniparban - változtatta meg, vagy tervezi megváltoztatni a szénhez való hozzáállását. A francia Axa volt a világ első pénzintézete, amelyik leépítette a szénhez köthető befektetéseit 2015-ben, majd a lépést az Allianz is követte pár hónappal később. A Swiss Re és a Lloyd's a következő hónapokban fog bejelentést tenni az ügyben.Peter Bosshard, az Unfriend Coal kampány koordinátora szerint a szénenergia fenntarthatatlanná vált, és ha a biztosítók felfüggesztik a szénhez kapcsolódó projektek kockázatainak fedezését, azzal a szénbányák és szénerőművek sorsa megpecsételődik. Hozzátette, hogy a biztosítók összesen több mint 31 000 milliárd dollár értékű eszközt biztosítanak, így nem éri őket akkora veszteség, ha elfordulnak a széntől.Az Unfriend Coal jelentésében - amit többek között a Greenpeace, a Rainforest Action és a ClientEarth természetvédelmi szervezetek is támogattak - kiadott egy listát, amely a világ legnagyobb biztosítóit rangsorolja aszerint, hogy mennyit tettek a klímaváltozás ellen. Eddig azonban egyetlen amerikai biztosító és számos óriásvállalat, köztük a Berkshire Hathaway, az AIG, vagy a Liberty Mutual sem szólalt meg azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás kockázatai hogyan érintették az ügyfeleiket.A szénenergia használata nem csak a fejlett országokban esett vissza. Az International Energy Agency szerint a nagy energia-felhasználók közül Kína és India is csökkenteni fogja a széntől való függését a következő években. Kína szénhasználata négy éve tetőzött és az előrejelzések szerint 2040-ig 15%-kal fog tovább csökkenni. India felére csökkenti széntől való függését ugyanezen időszak alatt.