A kamionok törik a legtöbb borsot a biztosítók orra alá

A teljes bruttó díjbevétel csaknem 24 százalékkal nőtt tavaly, meghaladta a 130 milliárd forintot, ennél csak egyetlen évben, 2007-ben volt magasabb. A biztosított gépjárművek száma minden korábbi csúcsot megdöntött, több mint 4,76 millió autós kötött kötelezőt, az átlagos éves díj 27,5 ezer forint körül alakult.A károk száma is nőtt 12 százalékkal, a kárgyakoriság aránya 2010 óta a legmagasabb volt: a biztosított járművek 3,33 százaléka okozott olyan balesetet, amelynél igénybe kellett venni a kgfb-t. A biztosítók 37 milliárd forintot fizettek ki a károsultaknak, és csaknem 40 milliárd forintnyi függőkár-tartalékot képeztek a későbbi kifizetésekre, az átlagos kárérték 484 ezer forintra rúgott.A legveszélyesebbek a kamionok az utakon: a 36 424 vontató csaknem negyede okozott kárt tavaly, ráadásul az átlagos kárérték is a vontatóknál a legnagyobb, meghaladja az 1,2 millió forintot, nem véletlen, hogy ezeknél a járműveknél több biztosító is jelentősen emelt díjain az elmúlt években - írta a lap.