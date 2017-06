A transzneműeknek szóló egészségbiztosítások jelenthetik a jövőt

Meredeken emelkedik a magukat transzneműnek tekintők száma a világban, csak az USA-ban 1,4 millióra duplázódott a számuk öt év alatt a Williams Institute at UCLA School of Law adatai szerint. Mivel a múltbeli operációkra vonatkozó adatok szegényesek, ugyanakkor a jövő egyik nagy piacáról beszélünk, a kockázati táblák alapján dolgozó biztosítók nagy üzleti bizonytalansággal szembesülnek. Ez akár a transzneműekre is visszaüthet, hiszen a kockázatokat magasabb díjakkal fedezik a biztosítók.Problémát jelent, hogy a népszámlálások és nyilvános tanulmányok nem nagyon tartalmazzák a nemi identitásra vonatkozó kérdést, ha van is ilyen, a válaszadók egy része nem mer erre vonatkozóan őszinte választ adni a kérdezőbiztosnak. A biztosítóknak azonban éppen arra lenne szükségük, hogy nagy elemszámú statisztikák álljanak rendelkezésükre a transzneműek közösségéről, így tudják megbecsülni különböző egészségi kockázataikat, segítve a biztosítások díjkalkulációját.Az egészségbiztosítók egyre nagyobb számban vállalnak azonban fedezetet így is a (korábbi szalonképtelen szóval nemátalakítónak hívott) gender-megerősítő műtétekre, a Medicaid és a Medicare például az USA-ban már rendelkezik a vonatkozó termékekkel. A kapcsolódó támogató kezeléseket, mint például a beszéd- és hangterápiát vagy a hormonterápiát is fedezik.A Human Rights Commission adatai szerint San Franciscóban, miután az első munkaadó által fedezett, transzneműeknek szóló egészségbiztosítást három évvel ezelőtt bevezették, 4,3 millió dollárnyi pótlólagos díjbevétel jött össze a termékekből, eddig azonban csak 156 ezer dollárt fizettek ki műtétekre és kapcsolódó kezelésekre. Igaz, mindössze 7 eset történt, az összegyűjtött díjtartalékból azonban 105 műtét fedezésére elegendő. Várható, hogy a statisztikák megbízhatóságának és így a díjképzés megalapozottságának a növekedésével megnő a gender-megerősítő kezelések népszerűsége is.