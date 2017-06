Botrány a biztosítónál: letartóztatták az elnököt?

Nem rég azzal vádolták meg a vállalat egyik üzletágát, hogy bizonyos termékeit szándékosan úgy hozták létre, hogy azzal a szabályozó elvárásait megkerüljék. Az ügy miatt az üzletágat eltiltották új termékek kibocsátásától három hónapig.

Az Anbang megpróbálta felvásárolni 1,6 milliárdért az amerikai Fidelity and Guaranty Life-ot, a tranzakciót azonban letiltotta az amerikai felügyelet.

Megpróbáltak egy nagyszabású ingatlanüzletet lebonyolítani Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével, azonban ez is kudarcba fulladt.

Nem rég egy kínai üzleti magazin, a Caixin cikket írt arról, hogy az Anbang működése mennyire átláthatatlan, a finanszírozási rendszerüket pedig egy "labirintusnak" nevezték.

Egy hete keringenek a hírek, hogy Wu Xiaohuinek, az Anbang elnökének megtiltották, hogy elhagyja Kínát. Órákkal ezelőtt pedig a kínai Caijing magazin arról számolt be, hogy egy "vizsgálatra vitték" az üzletembert, vagyis vélhetően őrizetbe vették a hatóságok - ezt az értesülést viszont nem rég eltávolították a weboldalukról.Az Anbang hivatalos közleményében azt írják, hogy Wu teendőit más szenior vezetők fogják ellátni, a biztosító működését nem érinti a vezető eltávolítása. Egyéb részletet nem közöltek.Az Anbang számos külföldi érdekeltséggel rendelkezik, mivel sok más kínai biztosítóhoz hasonlóan úgy működnek inkább , mint egy hedge fund, többek közt ők vették meg a New York-i Waldorf Astoria hotelt is.A pénzügyi intézmény körül számos botrány és kudarcba fulladt üzlet volt hallható a közelmúltban, az elnök eltávolítása ezekkel kapcsolatos lehet:Wu nem veszi fel a telefonját, sem a biztosítója, sem pedig a felügyelet nem kommentálta az elnökkel kapcsolatos híreket. Mióta egyébként a kínai kommunista párt korrupcióellenes hadjáratot hirdetett, több befolyásos kínai és hongkongi üzletember is eltűnt.