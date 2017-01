Megelőző csapást mért a Generali a CIB anyabankjára

A hazai biztosítási piac krémje is ott lesz Biztosítás 2017 konferenciánkon, regisztráljon mielőbb! ÁTTEKINTÉS

a német biztosító megvásárolta volna a Generali egyes eszközeit, miközben

az Intesa 5-6 milliárd eurónyi részvényt vásárolt volna az olasz biztosítóban "az olasz érdekek védelmében", amivel kezében lett volna a társaság közel negyede.

A Generali hétfőn jelentette be, hogy 3,01%-nyi, vagyis közel 1,2 milliárd eurónyi tulajdonosi részesedésnek megfelelő szavazati jogot vásárolt az Intesa Sanpaolóban.Ezzel a társaság a Reuters szerint lényegében blokkolta az Intesának azt a szándékát, hogy nagy összegben bevásárolja magát Olaszország legnagyobb biztosítójába, az olasz jog szerint ugyanis egy társaság nem szerezhet 3% feletti szavazati jogot egy másikban, ha ez fordítva már fennáll, az efölötti részvényrészesedést pedig egy éven belül értékesítenie kell. Ezt a szabályt csak akkor tudja felülírni az Intesa, ha a Generali legalább 60%-ára nyújt be ajánlatot.Az olasz La Stampa értesülése szerint az Intesa Generaliban tervezett részvényvásárlása egy nagyobb ügylet része lett volna, amelyet a bank a német Allianzcal kötött volna:Az Intesa és az Allianz nem kommmentálta az értesülést. A terv megvalósulásának valószínűsége mindenesetre a Generali (értékpapír-kölcsönzés segítségével végrehajtott) válaszcsapásával ebben a formájában a nulla közelébe csökkent.A Generali részvényárfolyama több mint 7%-ot emelkedett a sajtóértesülést követően, és végül 3,94%-os emelkedéssel 14,25 eurón zárta a hétfői kereskedést. Összességében még most is közel fele csak a Generali piaci kapitalizációja a válság előttinek. Korábban rendszeresen szóba hozták más szereplőkkel a legnagyobb olasz biztosítót, a német Allianz mellett (sőt, még inkább) a francia Axa tűnt a legkomolyabb érdeklődőnek.A Generali legnagyobb részvényese az Intesa egyik legnagyobb hazai versenytársa, a milánói központú Mediobanca, amely korábban jelezte: 13%-ról 10%-ra, majd még tovább kívánja csökkenteni részesedését. A Mediobanca legnagyobb tulajdonosa pedig az UniCredit, amelynek vezérigazgatója, Jean-Pierre Mustier év elején azt nyilatkozta, fontos az ország számára, hogy a Generali olasz kézben maradjon, a Mediobancának pedig meg kell védenie a biztosító függetlenségét.