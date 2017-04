Új név, új terjeszkedési tervek a magyar biztosítónál

: Tulajdonosunk nem multicég, és nem is tőzsdei vállalat, hanem a Signal élet- és vagyonbiztosító és az Iduna Nova biztosító egyesülésével létrejött Signal Iduna német TOP 10 -es biztosító, amely egyesületi formája miatt az elért nyereséget visszajuttatja ügyfeleinek. Több tucat vállalatból áll ez a csoport, például lakás-takarékpénztárral, bankkal és biztosításközvetítő érdekeltséggel is rendelkezik. Több más biztosítótól eltérően az egész régióra kiterjedő leánybiztosítói hálózat nem jött létre, a tulajdonosunk a rendszerváltás után kifejezetten a magyar piacot találta vonzó üzleti lehetőségnek. Lengyelországban és Romániában csak jóval ezt követően vetette meg a lábát. A névváltásunk oka a márkaegységesítés. A Signal Iduna márkanevet és logót használja marketing szempontból az anyavállalatunk, valamint a külföldi érdekeltségei, mi voltunk a kivétel, most pedig elérkezett ennek ideje a magyar biztosítónál is, jól érzékeltetve erős német hátterünket, összetartozásunkat és azt, hogy egyesületi tulajdonosunkhoz hasonlóan mi is "azonos szemmagasságban" akarunk lenni az ügyfelekkel és a partnereinkkel.

Mi kétharmad részben élet- és balesetbiztosító vagyunk, és kb. egyharmad részben vagyonbiztosító. A méretgazdaságossági kihívás alapvetően a vagyonbiztosítói águnkat érinti, hiszen az a költségesebb üzletág. Ezért hirdettük meg a 2020-ig tartó növekedési programot, ami pont a méretgazdaságosság elérését célozza a nem-élet ágban. Szeretnénk mind lakossági, mind a kkv-szegmensben nagyot nőni, így elérni a méretgazdaságosságot. Ezen kívül külföldön is vizsgáljuk azt, hogy milyen országokban tudnánk niche piaci, határon átnyúló szolgáltatást ajánlani, az ezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak, egyelőre konkrét végeredmény nélkül. Kisebb akvizíciókban, különösen egyes portfóliók átvételében gondolkozunk. Évekkel ezelőtt az Axa Biztosító lakásbiztosítási portfólióját vettük át, hasonló nem kizárt a következő években sem.Sikeres év volt, mi a folyamatos díjas élet- és nem-élet biztosításokban nőttünk leginkább, tehát amiben állomány épül, és évente vagy gyakrabban fizet az ügyfél. Ezekben most már 5. éve kétszámjegyű növekedést produkálunk, tehát a méretgazdaságosság szempontjából is javul a helyzet. 12,1 százalékkal nőttünk a folyamatos díjakban tavaly, ami a piaci növekedés több mint duplája. Így az elmúlt fél évtizedben 60 százalékkal lett magasabb a folyamatos díjbevételünk. Túlteljesítettük a díjbevételtervet és az eredménytervet is. Fontos a növekedésben a tőkehelyzet stabilitása, a folyamatos innovatív szolgáltatások, , az informatika és a digitalizációval összefüggő informatikai fejlesztések, automatizálás szerepe. Közel 400 millió forintos tavalyi eredményünket megtartjuk magunknak, tehát a tulajdonosunk nem vesz ki osztalékot, hanem itt fektetjük be a növekedés érdekében. A jövedelmezőség első helyre került, ennek fokozatos növelése a célunk a következő években.Négy diverzifikált értékesítési hálózattípusunk van, tehát ebben hiszünk. 1. Vannak a saját, exkluzív függő közvetítőink, ez kb. 150 kolléga, 2. ott a takarékszövetkezeti szektor, ami nagyon fontos bankcsatorna. Különösen a hitelezés fellendülésével a múlt év már megmutatta, hogy mennyire tudja segíteni az életbiztosítási értékesítést is a hitelfedezeti biztosítások révén. A 3. a vagyonbiztosításokat, gépjármű-biztosítást, felelősségbiztosítást értékesítő kompozit alkuszi hálózat, és 4. ott vannak az életbiztosítási specialisták is, akik fennmaradtak a piacon, vagy akik erősek továbbra is. Egyik fő partnerünk az OVB, amelyben az anyacégünk egyébként az egyik fő tulajdonos is Németországban. Ők elsősorban egy olyan korcsoporthoz tudják eljuttatni a termékeinket, amelyik a városi felső-középosztályt és a fiatalabb réteget képviseli. Ez a csatorna adja az életbiztosítási értékesítés jó részét.

A gépjármű-biztosításokban még nem ért véget a növekedési ciklus. Ami a kgfb-ben, cascóban elkezdődött 3 éve, az várhatóan tovább tart még. A lakásbiztosítási piac élénkülhet, úgy érzem, hogy abban nem elég nagy a verseny, amit a magas marzsok is mutatnak. Egyoldalú a piac, néhány nagy szereplő uralja a portfólió nagy részét, és jól állnak a bankbiztosítók, amelyek a hitelekhez nyújtják a fedezetül szolgáló lakásbiztosítást is. A kkv-szektorban a mikro- és kisvállalkozói szektor egyelőre alulbiztosított, de a pályázati pénzek végre növekvő részének hozzáférése biztosítási fedezetet igényel, és itt is jó lehetőséget látunk. Nekünk a balesetbiztosítás is egy sikerágazat, elsősorban a családi és a mikrovállalkozói balesetbiztosítások, ebben szintén nagyon szépen nőttünk, és ezt folytatni szeretnénk. A hosszú távú ígéret pedig az egészségbiztosítás lesz, amelyben a választások miatt inkább 2018-2019 hozhat áttörést. Itt lehetőségeihez képest még kisméretű a magánbiztosítói részvétel, az egészségbiztosításokkal kapcsolatos adójogszabály-változás nem hozott igazi áttörést az elmúlt években.Nagyon nagy kihívás. Az etikus életbiztosítási szabályozás, a Szolvencia II, a kockázati megfelelési szabályok, a jogszabályi megfelelések, a közvetítőkre, tanácsadókra vonatkozó elvárások, különösen, hogy 4 hálózatban kell mindent bevezetni, és egy függőnek meg egy függetlennek más a szabályozása. Ezeket mind nyilván kell tartani, a függőket vizsgáztatni, ezeket évente megújítani, hadd ne soroljam. A növekvő fogyasztóvédelmi elvárások teljesítése, valamint azok megfelelő dokumentálása is ebbe a sorba illik. Gyakran azon csodálkozom, hogy a nálunk kisebb biztosítók hogy képesek megfelelni ennyi elvárásnak. Mi szerencsére nagyon sok támogatást kapunk a tulajdonosunktól, nagyon sok nemzetközi projektben dolgozunk közös informatikai szoftverekkel és tudásbázissal ezeken a területeken. A biztosító jövőbe mutató stabilitását leginkább érzékeltető mutató, hogy szolvenciahányadunk már 200 százalék felett van, tehát abba a csoportba tartozunk, akikre a felügyelet azt mondta, hogy stabil. Jobban ellen tudunk állni a válságszcenárióknak is.Azt szerettük volna, ha nem lejt a pálya a különböző megtakarítási termékek között, magyarán a biztosítókat ne hozza hátrányos helyzetbe a szabályozás. Cserébe nekünk is vállalnunk kellett, hogy a biztosítások költségszintjét indokolhatóan alacsony, évi 2-4% körüli vagyonarányos szintre hozzuk, ami az ügyfelek számára kedvező folyamat. Mondhatnám, hogy emiatt tovább tartják az életbiztosításukat, de elsősorban nem ebben bízunk. Sokkal inkább abban, hogy a nyugdíjbiztosítások és a hosszú távú öngondoskodásról szóló termékek dominálják a piacot a jövőben, amelyek számos motivációs elemmel támogatják az élettartam hosszabbodását. Én azt tanultam, hogy évtizedes távlatban még mindig megveri a részvénybefektetés a tőke- és hozamgarantált, fix kamatozású stabil eszközök hozamait. Ha megfelelőek az alapkezelők és a kialakított portfóliók, eszközalapok, az egy német nyugdíjas mintájára néhány évtizeden belül egy 2-3. pillért adhat az öregkori gondoskodáshoz. Ez minden szereplő számára pozitív fejlemény.Már jelenleg is zajlik, gondoljunk csak az MKB vagy a Dimenzió megvásárlására. Biztos, hogy lesznek még ilyenek. Ahogy bankot, úgy biztosítót sem könnyű azonban eladni. Hosszú távú portfóliókat beárazni, ezeket letárgyalni, lemenedzselni hosszú feladat. Az a fellendülés, ami a kilencvenes években elérkezett a nyugati biztosítási piac keleti nyitásával, immár nem megismételhető, tehát konszolidáció várható.

Inkább a belső folyamatainkat és a sales partnerekkel való kapcsolatunkat digitalizáljuk. Jövőre már csak elektronikus ajánlatokkal dolgozunk. Nem lesz papír, ami azt jelenti, hogy egyrészt jelentős nyomdaköltséget és adminisztrációs munkát takarítunk meg, másrészt ügyfélélményt jelentő innovációkkal reagálunk a fogyasztói szokások változásaira.. A standard dobozos online termékek mellett sokkal inkább az online és az offline kombinációjában, vagyis a kovo ügyfelekben (online keres, offline vásárol) hiszek. Az ügyfelek ma már 2-3 ajánlatot várnak, megnézik, versenyeztetnek, összehasonlítanak. Nem kell tartani az ügynök halálától, a személyes értékesítés a komplex termékeknél domináns marad. Lehet, hogy a mi generációnkkal együtt majd marginalizálódnak az ügynökök, de addig még évtizedek fognak eltelni.