Az új autók negyedét lízingelik

A napilap szerdai számában Tóth Zoltán főtitkár elmondta: a járműfinanszírozás továbbra is az egyik legfontosabb célja a Magyar Lízingszövetség tagvállalatainak, de emellett lényeges, hogy a lízingcégek bármilyen eszköz beszerzéséhez tudnak rugalmas, költséghatékony finanszírozást biztosítani.Ráadásul a most zajló technológiai forradalom során egyre kevésbé fontos az embereknek és a cégeknek, hogy egy-egy eszköz, gép a saját tulajdonukban legyen, inkább használni szeretnék.A lízingcégek figyelemre méltó növekedési potenciált látnak a flottafinanszírozásban is, hiszen ennek aránya Magyarországon csak 40 százalék körüli, jóval elmaradva az 50-80 százalékos nyugat-európai szinttől.A lízingpiac teljesítményét javítják a növekvő újautóeladások, mivel az autók mintegy 25 százalékának megvásárlását segíti lízingfinanszírozás. Az alacsony kamatkörnyezet is serkentőleg hat, az autófinanszírozáshoz igényelhető legjobb lízingkonstrukciók teljeshiteldíj-mutatója ma 6-9 százalékos, ami azt jelenti, hogy egy ötéves futamidejű, 2,4 millió forintos lízingkonstrukció havi törlesztése 46-47 ezer forint.