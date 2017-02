Elmeszelték a román devizahiteles csomagot

a törvény elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament elve, a képviselőházban ugyanis olyan lényegi pontokon módosult a törvényjavaslat, amelyeket a szenátus korábban nem vitathatott meg. A testület szerint a törvény európai irányelveket is sért.

Az alkotmánybíróság kedden hozta meg döntését, a Romániát tavaly kormányzó Dacian Ciolos vezette szakértői kabinet óvásának helyt adva.Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke szerintA törvény szerint a frankhitelesek adósságát azon a jegybanki árfolyamon kellet volna a bankoknak lejre váltaniuk, amely a szerződéskötés napján volt érvényes.A Ciolos-kabinet "szociális intézkedésként" eredetileg támogatta a törlesztésére képtelen magánszemélyeknek nyújtandó kedvezményt, a parlament azonban törölte a tervezetből azt az előírást, hogy csak a jövedelmük 50 százalékánál nagyobb törlesztőrészletet fizető frankhitelesek legyenek jogosultak az előnyös konverzióra, miként azt a feltételt is, amely a 250 ezer franknál alacsonyabb hitelekre korlátozta volna a törvény hatályát.A történelmi árfolyam alkalmazásának törvényi előírását a hitelkonverzióknál a román jegybank is bírálta, mondván, hogy ez 1,2 milliárd eurós veszteséget jelent a bankoknak, kamatemelésekhez vezethet, és megingathatja a lej árfolyamát. A legnagyobb veszélyt a gazdasági elemzők abban látták, hogy a törvény a több százezer euróhiteles számára is precedenst teremtett volna.Az eredeti árfolyamon történő konverziót kezdeményező Daniel Zamfir liberális képviselő szerint az alkotmánybírósági indoklás ismeretében lehet csak majd dönteni egy újabb, átváltási törvénytervezet beterjesztéséről, amelyet a parlament mindkét háza megvitathat.Addig is azt tanácsolta a bajbajutott frankhiteleseknek, bírósági úton kérjék hitelszerződésük "kiegyensúlyozását", arra hivatkozva, hogy a hitel felvételékor nem volt előrelátható az, hogy a frank árfolyama többszörösére növekszik a futamidő idején.