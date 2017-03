Évi 300 ezret ajándékba ad az állam, még senki se jelentkezett be érte

Csődben a magáncsőd

Úgy tudjuk, a kormány ezekben a hónapokban értékeli a magáncsőd alacsony igénybe vételének okait, és megpróbál egyszerűbb, a nem teljesítő adósokat jobban megszólító programot kidolgozni. Az erről szóló gondolkodás állítólag kezdetleges fázisban van.

Az Igazságügyi Minisztérium emlékeztette a Magyar Időket: azok, akik (akár bírósági úton, akár azon kívül) megegyeznek hitelezőjükkel a családi csődvédelem keretében az adósságrendezésről, és megfelelnek a további feltételeknek, a fennálló tőketartozás évi 3,8%-ának megfelelő, havonta legfeljebb 25 ezer forintos törlesztési támogatást igényelhetnek a főhitelezőjüknél (általában a banknál), amit az állam fizet ki. Még senki sem élt ezzel lehetőséggel, amit részben az magyarázhat, hogy az adósságrendezési eljárások jelentős része a kezdeti szakaszban jár. A családi csődvédelmet 2015 őszi indulása óta mindössze 758 adós igényelte, hozzátartozóikkal és adóstársaikkal együtt 1133 embert véd a végrehajtással szemben az eljárás - számolt be a kormányközeli napilap.

Tegnap az Országgyűlés elfogadta a végrehajtások árverezési folyamatának szigorítását, így ezentúl csak a becsérték legalább 100%-án lehet lakást árverezni, ha pedig egy évig nem kel el a lakás, akkor is csak 90%-ra csökkenthető ez. Az adós és a hitelező megegyezhet alacsonyabb árban is, ez esetben azonban a hitelezőnek el kell engednie a tartozás fennmaradó részét, így nincs nagy realitása ennek a lehetőségnek. Az Országgyűlés döntésével egyébként nemcsak a bajban lévő adósok kerültek még nehezebb helyzetbe : Magyarország megszegte az EBRD-nek 2015 február 9-én tett szándéknyilatkozatát is, erről itt írtunk:

A magáncsőd lényege 10 pontban