Fordult a kocka a vállalati hitelezésben

A mélyülő hitelválság ellenszere - aktív jegybanki szerepvállalás

A 2008/2009-es válságot követően globálisan és Magyarországon is jelentős mérlegkiigazítás ment végbe az egyes szektorokban, amely visszavetette a hitelkeresletet és a hitelkínálatot egyaránt. A bankszektorban egyszerre emelkedtek meg a finanszírozási költségek, szűkültek be az elérhető források és növekedtek a hitelezési veszteségek. Így a pénzügyi közvetítőrendszernek a hitelezési képessége és hajlandósága is megromlott - kevesebb hitelt tudtak kihelyezni, de jelentősen szűkítették a meghitelezhető vállalatok körét is.A banki kockázatkerülés eredményeként szűkültek, de egyúttal drágultak is a vállalatok számára elérhető források, csökkentve, esetleg ellehetetlenítve ezzel a vállalati beruházásokat. Hosszú távon mindez csökkenti a vállalatok jövedelemtermelő képességét, a kapacitások leépüléséhez vezet, sok esetben pedig egyenesen a túlélés lehet a célja a megfelelő finanszírozás megszerzésének. Mindezek következménye az üzleti aktivitás visszafogása, a foglalkoztatás csökkenése, a vállalati csődök ugrásszerű növekedése. Végül pedig negatív visszacsatolásként ezek visszahatnak a banki hitelkínálatra is, spirálszerűen mélyítve a válságot.A válságot követő években jelentős mértékben esett vissza a hazai vállalati hitelezés volumene Magyarországon, évente 4-5 százalékos, így 2009 és 2013 között összesen kb. 20 százalékos leépülés volt megfigyelhető. A hitelszűke elsődleges tényezőjeként a hitelkínálatot azonosítottuk korábbi tanulmányainkban, melynek oka kezdetben a bankok likviditási és tőkeellátottságára (hitelezési képesség), majd a kockázatvállalásukra (hitelezési hajlandóság) volt visszavezethető. A hazai hitelszűke a legsérülékenyebb vállalati csoportot, a hazai tulajdonú kkv-kat sújtotta leginkább, amelyek a visszafogott banki finanszírozást nem tudták külföldi banki, vagy vállalatcsoporton belüli finanszírozásra cserélni.2009-től kezdődően azokban az ágazatokban volt tapasztalható a legnagyobb mértékű hitelezés-visszaesés, amelyek a leginkább érzékenyek a gazdaság ciklikus változásaira. Ilyenek a hazai keresletre jobban ráutalt mezőgazdasági, feldolgozóipari, kereskedelmi, vagy a vendéglátói szektorok. Ezekben az ágazatokban ráadásul mintegy 10 százalékponttal magasabb a kkv-k részaránya hozzáadott érték és foglalkoztatottság alapján, mint a nemzetgazdasági egészében tapasztalt átlag. Mindez azt is jelenti, hogy sérülékenységük okán viszonylag magas növekedési és foglalkoztatottsági áldozatot eredményez egy ebben a körben felmerülő akut hitelszűke.

Az MNB a fenti makrogazdasági kockázatokat szem előtt tartva döntött 2013-ban a Növekedési Hitelprogram (NHP) elindítása mellett, amely célzott monetáris politikai eszközként a kkv-kat sújtó hitelpiaci súrlódásokat hivatott kezelni. A program először stabilizálta, majd 2015-re növekedésbe is fordította a hazai kkv szektor hitelezését.Az NHP három szakaszában 2013 óta összesen 38 ezer vállalkozás jutott kedvező finanszírozáshoz mintegy 2 600 milliárd forint összegben. A három szakaszban leg-nagyobb arányban a mezőgazdasági, feldolgozóipari és kereskedelmi ágazatba sorolt vállalatok vettek részt, tehát azok, ahol korábban magas sérülékenységet azonosíthattunk. Jelentős részük a programnak köszönhetően kiválthatta a válság előtt felvett kockázatos devizahitelét. A magas készlet- és vevőforgási sebességgel jellemezhető kereskedelmi ágazatban a forgóeszköz-finanszírozási célú NHP hitelek segítették a napi működést. Továbbá magas azon vállalatok száma is, amelyek beruházási, bővítési céljait jelentős mértékben elősegítette a program.A program mérsékelte továbbá a hitelek megújításából fakadó kockázatokat is. A válságot követően a vállalati hitelek átlagos futamideje ugyanis a banki kockázatkerülés eredményeként fokozatosan csökkent, így 2013-ban a hitelek több mint fele 1 éven belüli lejáratú volt. Mindez a hitelek megújítási és kamatkockázatán keresztül érdemi sérülékenységet hordozott magában. Az NHP azonban fix kamatozással és hosszú futamidőre nyújtott finanszírozási lehetőséget a vállalatok számára, így az átlagosan 6-7 éves futamidejű hitelek lényegesen csökkentették a szóban forgó kockázatokat.Az NHP harmadik, kivezető szakaszában február elejéig mintegy 526 milliárd forint került lekötésre az összesen 600 milliárd forintos rendelkezésre álló keretből. Ebben a szakaszban kizárólag beruházási célú hitelre vagy eszközfinanszírozási célú lízingügyletre szerződhetnek a vállalatok forintban vagy euróban. A program I. pillérében létrejött szerződések átlagos ügyletmérete közel 22 millió forint, és az ügyletek több mint kétharmada mikrovállalkozásokhoz köthető. A devizapillérben továbbá közel 100 millió forint az átlagos ügyletméret, de itt a szerződések nagyobb része a külkereskedelmi kapcsolattal rendelkező, jellemzően középvállalatokhoz köthető.

Felépülés piaci alapokon, megfelelő biztonsági hálóval

A vállalati hitelezés egészét 2014-ben és 2015-ben még gyenge folyamatok jellemezték az NHP-n kívüli hitelezést tekintve, amelyek nagyrészt egyszeri nagyvállalati ügyletekhez voltak köthetők (főleg azért, mert kedvezőbb külföldi forrással tudták kiváltani a meglévő hazait). A leginkább sérülékeny kkv szektor finanszírozáshoz jutását tehát biztosította az NHP, azonban mind a piaci alapú forint, mind pedig a devizaalapú finanszírozás tovább mérséklődött a hazai bankszektorban. Összességében tehát tovább szűkült a vállalati hitelezés ezekben az években.2016-ra új fejezethez érkezett a hazai vállalati hitelpiac "válságos" története. Az alacsony kamatkörnyezet mellett javuló kilátások jellemezték a hazai magánszektor szereplőit, elérkezhetett tehát az idő a piaci hitelezés felélénkülésére is. Az MNB mindezt az NHP kivezetési szakaszával és a Piaci Hitelprogram (PHP) elindításával támogatta. A program keretében az MNB a kereskedelmi bankokkal kötött kamatcsere-ügylet segítségével a hosszú futamidejű, piaci alapú hitelezésre irányuló ösztönzési rendszert alakított ki. A programban részt vevő intézmények vállalták, hogy a kkv-hitelezési aktivitásukat az ügylet nagyságával arányosan, összesen 195 milliárd forint összegben növelik a program futamideje alatt.2016-ra vonatkozó hitelintézeti statisztikák ismeretében elmondható, hogy év végére elérkezett a vállalati hitelezés teljes fordulata is. A NHP forint- és devizatranzakciói a várakozásoknak megfelelően bővítette a vállalati hitelezést, a korábbi évek tapasztalataival összhangban. 2016-ban azonban lényeges fordulatként értékelhetjük, hogy immár a piaci forint tranzakciók volumene is pozitív volt az év egésze során, így több mint 4 százalékkal, összesen 240 milliárd forinttal bővült a vállalati hitelezés a folyósítások és törlesztések egyenlegeként.

A hitelválság rémképe helyett: kézzelfogható eredmények, javuló kilátások

A teljes vállalati hitelezés fordulatán túl a kkv-hitelezés gyorsuló ütemű növekedése jellemezte a hazai hitelpiacot. Előzetes adataink alapján az önálló vállalkozókkal bővített kkv-hitelezés közel 12 százalékkal bővült 2016-ban, de az önálló vállalkozók nélküli kkv-szektorban is a hitelezés kb. 8 százalékos bővülését figyelhettük meg.Korábbi kutatásai eredményeink alapján jelentős lehet a MNB eddigi hitelösztönző programjainak növekedési hatása. A program keretében nyújtott hitelek csökkentették a vállalatok finanszírozási költségét, növelték ezzel a megvalósítható beruházások volumenét, továbbá csökkentették az eladósodott vállalatok sérülékenységét is. A vállalatok körében végzett felméréseink alapján jelentős lehet azon hitelfelvételek volumene, amelyek az NHP hiányában meg sem valósultak volna. A Piaci Hitelprogram pedig hozzájárult ahhoz, hogy a banki hitelezés a piaci keretek között is bővülhessen. Mindezek eredményeként becslésünk szerint az MNB hitelösztönző programjai 2013 és 2016 között évente átlagosan 0,6 százalékkal járultak hozzá a GDP növekedéséhez.Várakozásunk szerint a vállalati hitelezés növekedési fordulata tartósnak ígérkezik előretekintve, így az MNB által fenntarthatónak tartott 5-10 százalékos növekedési sávban alakulhat az elkövetkező években is. A NHP kivezetési szakaszát követően tehát arra számítunk, hogy a kkv-k finanszírozási szükséglete piaci alapon, megfelelő mennyiségben lesz kielégítve a bankszektor oldaláról. Az elmúlt években ugyanis a NHP közvetett hatásaként megerősödtek a bankok kkv üzletágai, míg a PHP egészen 2019-ig nyújt pozitív ösztönzőt a kkv-hitelezés bővítésére. Az kkv-k hitelezését segítő egyéb intézmények (pl. állami bankok és garanciaszervezetek) bővülő aktivitása továbbá szintén hozzájárul a kkv-hitelezés megfelelő mederben tartásához. A fenntartható kkv finanszírozás mennyiségi kritériumai tehát teljesülhetnek a jövőben is, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a megvalósuló finanszírozás a piaci igényekhez igazodó termékkínálattal teljesítse a megfelelő minőségi kritériumokat is.A tényadatok átfogó értékelését, valamint a Piaci Hitelprogram első évének tapasztalatait a márciusban megjelenő Hitelezési folyamatok c. kiadványunkban mutatjuk be részletesen.