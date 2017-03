Kísért a 2008-as válság: a plázák összeomlására játszanak a profik

a J.C. Penny 140,

Néhány hedge fund az amerikai lakáspiac 2008-as összeomlása előtt pozícionálni kezdte magát arra, hogy az elkövetkező csődhullámon profitálni tudjon, egy ilyen sztorit mesél el például A nagy dobás című film is. Most viszont nem a subprime-jelzáloghitelek által fedezett értékpapírokat, hanem egyes plázák, kereskedelmi láncok és bevásárlóközpontok kötvényeit, strukturált hiteleit kezdték el shortolni a Bloomberg szerint.Van is ok a pesszimizmusra, mivel a. Miután egy szörnyű karácsonyi szezont zártak a bevásárlóközpontok,helyszín bezárását kezdte el tervezni.Olyan nagy hedge fundok, mint az Adler Hill Management, elkezdtek a kereskedelmi vállalatok kötvényei ellen fogadni és eddig kifizetődőnek bizonyult a taktika: az üzleti ingatlannal fedezett kötvények, a Gapstow Capital Partners strukturált hitelekkel foglalkozó hedge fundokba fektető alapkezelőnek az elemzési vezetője szerint.Persze senki nem véli úgy, hogy a 2008 előttihez hasonló lufi fújódik az üzleti ingatlanpiacokon, hiszen a 365 milliárd dolláros üzleti ingatlannal fedezett kötvénypiac csak egy apró részét shortolják most. Az sem biztos, hogy a pozíciók kifizetődőek lesznek, hiszenA hedge fundosok viszont úgy vélik, hogyCsak idén 985 millió dolláros pozíciót vettek fel a hedge fundok a piacon. Az Adler Hill szerint 2017-ben jöhet el a "fordulópontja" a bevásárlóközpontok haldoklásának, arra számítanak, hogy ezekNem csak a hedge fundok borúlátóak: a Deutsche Bank és a Morgan Stanley is azt javasolta a BBB- minősítésű offline kereskedelmi vállalatok kötvényeseinek, hogy kezdjenek el olyan ügyleteket kötni, amely megvédi őket a hitelveszteségtől.