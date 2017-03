Még mindig drágák a vállalati hitelek

A beruházási ráta alakulása Magyarországon

A különböző gazdasági mutatók közül a beruházásra vonatkozó indikátorok azért érdemelnek megkülönböztetett figyelmet, mert a beruházások nagymértékben befolyásolják a gazdaság jövőbeli teljesítményét és potenciális növekedési pályáját. Az egyik leggyakrabban vizsgált mutató a beruházások értékének az időszaki bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya, melynek időbeli alakulását Magyarországra vonatkozóan az 1. ábra mutatja. Jól látható, hogy a 2012-es mélypontot követően 2013 és 2015 között a nemzetgazdasági beruházások fellendülése volt érzékelhető, azonban 2016 elején a beruházási ráta nagyot esett, és az év során sem következett be számottevő növekedés.

Az idősoros adatokon kívül a magyarországi beruházások mértékét nemzetközi összehasonlításban is érdemes megvizsgálni. A 2. ábra az Európai Unió tagállamainak (Málta kivételével) beruházási rátáit mutatja a GDP arányában, 2014-re vonatkozóan. Az ábrán látható, hogy a GDP-arányos beruházási ráta Magyarországon az Európai Unió átlaga felett volt 2014-ben. A környező országok közül Csehország (25,3%) és Románia (25,2%) is az átlagnál magasabb értéket ért el, míg Szlovákia (20,9%) és Szlovénia (19,8%), bár elmaradt a magyar adatoktól, szintén az európai uniós átlag feletti értékkel rendelkezik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a keresztmetszeti adatokat rövid távú sokkok befolyásolhatják, így messzemenő következtetéseket nem érdemes belőlük levonni, de az így is látható, hogy e mutatót tekintve Magyarország az Unió középmezőnyének elejéhez tartozik.

A vállalati beruházások alakulása

A nemzetgazdasági beruházások kapcsán fontos elkülönítve kezelni a kormányzat (költségvetési szervek) és a versenyszféra (vállalatok) által létrehozott beruházásokat. A 3. ábra azt mutatja be, hogy a két szektor beruházásainak volumene hogyan változott az elmúlt 10 évben, 2008-hoz képest. Látható, hogy 2008 óta alapvetően a költségvetési szervek beruházásai jelentik a nemzetgazdasági beruházások motorját, és ez a tény 2012-től kezdődően hatványozottan igaz. A magyarországi beruházok jelentős részét az állam hozza létre az uniós alapokat felhasználva (Oblath 2016).

A vállalati hitelfelvétel alakulása

A vállalati beruházások stagnálása mögött meghúzódó lehetséges okok egyike a vállalati hitelállomány várakozásoktól elmaradó növekedési üteme. A teljes vállalati szektor hitelállománya az utóbbi években folyamatos csökkenést mutatott, a 2009 és 2016 közötti időszakban 8000 milliárd forintról 5300 milliárd forintra esett vissza (lásd a 4. ábrát). Az 5. ábrán látható, hogy a válság utáni időszakban a vállalati szektor hitelállománya minden negyedévben 2,5-5% körüli mértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A kkv-szektorra még erősebb negatív hatást gyakorolt a gazdasági válság, egyes negyedévekben 7%-ot meghaladó csökkenés is megfigyelhető volt. A vállalati szektor a válság utáni időszakban mindössze három negyedévben (2014. II. és IV., 2015. I.) mutatott bővülést az előző évek adataihoz képest. Külön a kkv-szektort vizsgálva láthatjuk, hogy 2013 második felében és 2014 első felében növekedés következett be a hitelállományban, ami a jegybank által meghirdetett Növekedési Hitelprogramnak (NHP) tudható be.A jegybank elemzői kimutatták, hogy a hitelfelvételek jelentős mértékben koncentrálódnak Budapestre és környékére (Endrész et al. 2015a), illetve, hogy az NHP-n kívüli hitelek aránya továbbra is szignifikáns a vállalati hitelállományban (MNB 2015) . Az 5. ábrán az MNB adatai alapján látható, hogy a válság után a vállalati szektor hitelállományának növekedési üteme tartósan negatívba fordult (egy-két kivételes időszaktól eltekintve), 2013 III. negyedév és 2014. IV. negyedév között stagnált illetve kismértékben nőtt, majd újra csökkent és 2016 II. negyedévében lépett újra pozitív tartományba. A kkv-szektor esetében az látható, hogy bár a válság jobban megviselte a kkv-kat, mint a teljes vállalati szektort, azonban 2015-től kezdődően lassú bővülés következett be hitelállományban.

A hitelfelvétel feltételeinek alakulása

A viszonylag alacsony hitelezési volumen kapcsán felmerül a kérdés, hogy a hitelhez jutás feltételei gátolják-e a vállalatokat a hitelfelvétellel kapcsolatos döntéseik meghozatala során. Ezért az MNB adatai alapján érdemes megvizsgálni, hogy nemzetközi összehasonlításban a vállalatok milyen kamatfelárral szembesülnek a hitelfelvétel során, és emellett hogyan alakult a kamatkörnyezet Magyarországon. A környező országok és az eurózóna idősoros adatait megfigyelve (lásd a 6. ábrát) látható, hogy a válság kitörése utáni években Magyarországon tartósan emelkedett a kamatfelár, 2009 végére már 3,25% volt, amely régiós szinten messze a legmagasabb értéknek számított. Az ezt követő tartós és egyértelmű csökkenés ellenére a 2016 harmadik negyedéves adatok a magyar kamatfelár ismételt növekedését mutatják: ekkor a környező országok közül egy sem rendelkezett a magyarnál magasabb felárral, bár Szlovákia csak egy árnyalatnyival maradt le attól. Magyarországon a kamatfelár 2016 III. negyedévben kissé magasabb volt, mint a válság egyik talán legbizonytalanabb időszakában (2009. IV. negyedév).

A hitelfelvétel feltételeinek vizsgálata során az a kérdés is felmerül, hogy a kamatfelárral együtt hogyan alakult az elmúlt időszakban a hitelezés szempontjából ugyancsak rendkívül fontos jegybanki alapkamat. A 7. ábrából látszik, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2012 II. negyedévétől folyamatosan és jelentősen csökkentette a jegybanki alapkamatot a 7%-os szintről a 0.9%os szintig.

A MNB bankok kikérdezésére építő tanulmánya (MNB 2016) a hitelezési feltételek enyhüléséről tudósít. A vizsgálat szerint (ld. a 8. ábrát) jelentős mértékben enyhültek a hitelfelvétel feltételei. Mivel a hitelfelvételi feltételek kedvezően alakultak, akkor feltételezhető, hogy a hitelfelvételt és ezzel a beruházások bővülését akadályozó tényezők között ezeken túl, más tényezők is szerepet játszanak. Ilyenek lehetnek az adminisztratív terhekkel, valamint az intézményi környezet minőségével összefüggő hatások. Ezek kockázati felárként jelentkeznek a beruházási döntéseknél. A továbbiakban ezek vizsgálatát mutatjuk be.

Mielőtt ezekre rátérnénk, érdemes a bankok mellett a hitelfelvevők, a vállalatok véleményét is figyelembe venni: hogyan érzékelték ők hitelfeltételek változását az utóbbi években? A GVI kis- és közepes vállalatokra vonatkozó konjunktúravizsgálatai (KKV Körkép) során a hitelezés körülményeivel kapcsolatos kérdéseket is felteszünk a vállalatoknak, melyek közül az egyik arra vonatkozik, hogy a megkérdezett cég az adott évben a hitelhez jutás feltételeit miként értékeli az előző évhez képest egy 1-5-ig terjedő skálán (ahol az 1-es osztályzat jelképezi a feltételek erőteljes szigorodását, az 5-ös osztályzat pedig a nagymértékű enyhülését). A válaszok százalékos eloszlásának időbeli alakulását a 9. ábra szemlélteti . Az ábra alapján több megállapítás is tehető. Egyrészről jól látható, hogy miközben 2012-ben többen voltak azok, akik a hitelhez jutás feltételeinek szigorodását érzékelték, addig 2013-ban az érvényes választ adók több mint egyharmada a hitelfeltételek enyhüléséről számolt be 2012-höz képest.2014-ben a 2012. évihez hasonló eloszlást láthatunk: a vállalatok ebben az évben is inkább negatívan, semmint pozitívan értékelték a hitelhez jutás feltételeinek alakulását. 2015-ben a megkérdezett cégek többsége a hitelfeltételek változatlanságáról számolt be, míg a 2016-ra vonatkozó várakozásokat illetően feltűnő a feltételek jelentős enyhülését jelző vállalatok magas aránya (19%). Az adatfelvételek tanulsága szerint 2014-16 között a vállalati vélemények a hitelfeltételek javuló megítélését mutatják. Ezek mellett fontos kiemelni azt is, hogy az érvényes választ adók közel fele ekkor sem számolt be a hitelfeltételek kapcsán érdemi változásról. Bár 2016-ban a cégek több mint 40%-a a hitelhez jutás könnyebbé válásáról számolt be, de némileg nőtt (14%-ról 16%-ra) a nehezebb hitelfelvételeket érzékelő cégek aránya is.

Az intézményi környezet

A beruházások és az ezekkel összefüggő hitelkereslet alakulását befolyásoló fontos tényező az intézményi és szabályozási környezet minősége és stabilitása. Miközben a vállalati hitelezés elősegítését több lépés is elősegítette (pl. az NHP), valamint a jegybanki alapkamat csökkenő szintje efelé hatott, ennek ellenére a vállalati hitelezés továbbra is messze van a válság előtti szinttől. Egyet kell értenünk e téren Acemoglu és Robinson idevágó következtetétével: az intézményi tényezők, mint a kiszámíthatóság, a stabil jogrendszer (rule of law), vagy éppen a megfelelő ösztönző rendszerek hiánya előidézheti az alacsony volumenű hitelezést, ami maga után vonhatja a beruházási kedv alacsony szintjét (Acemoglu-Robinson 2008).A magyar intézményi környezet elemzéséhez a Világbank intézményi és szabályozási környezet minőségére vonatkozó mutatóját vesszük alapul (lásd a 10. ábrát). Az adatok azt mutatják, hogy Magyarországot az intézményi és szabályozási környezet tekintetében 2006-tól kezdve folyamatos romló tendencia jellemzi, és a legutóbbi, 2014-es adat szerint a régióban utolsó helyre került e téren.

A konjunkturális környezet és a versenyképesség

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy az intézményi környezet kiszámíthatatlansága mellett a relatíve alacsony beruházási volumen magyarázható-e a konjunkturális környezettel, esetleg az ország versenyképességének változásával.A 11. ábrán, mely a GVI Konjunktúramutatójának és a magyar GDP változásának alakulását szemlélteti. A grafikonról jól látszik, hogy 2014-től kezdődően mindkét indikátor egyértelműen a pozitív tartományban található, ami egyértelműen fellendülést jelez (fontos azonban megjegyezni, hogy a növekedés forrásaira, tartalékaira nem következtethetünk e két mutatóból). Kijelenthető, hogy konjunkturális aspektusból nem mutatkozik különösebb ok, amely magyarázná a vállalati hitelkereslet lanyhaságát.

A 12. ábra a Globális Versenyképességi Index (World Economic Forum) alakulását jeleníti meg a visegrádi országokban. Az ábrán látható, hogy Magyarország a régiós versenyben e mutató tekintetében, a 2006-os második helye után jelenleg már utolsó. Fontos lenne mélyebben megvizsgálni a versenyképesség és a beruházások közötti összefüggéseket. Nem kizárt, hogy az alacsony és romló versenyképesség lehet az alacsony beruházási aktivitás egyik oka.

Következtetések

Elemzésünk azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja a vállalati hitelfelvételek és a versenyszektorbeli beruházási hajlandóság alakulásának lehetséges okait. Megmutattuk, hogy az MNB a kamatpolitika terén több fontos lépést is tett azért, hogy a válság után újra fellendüljön a vállalati hitelezés. A kamatfelár ennek ellenére ma is elég magas (regionálisan is), ami a vállalatok számára nehezíti a forráshoz jutást. Láthattuk, hogy az intézményi és szabályozási környezet bizonytalansága és tendenciaszerű romlása is óvatosságra intheti a piaci szereplőket. Azzal együtt, hogy a konjunkturális helyzet alapvetően pozitív kilátásokat mutat (ezek szerint ez nem indokolhatja a lanyha hitelkeresletet), Magyarország intézményi környezetének romlásában megnyilvánuló negatív hatások jelentősen befolyásolhatják a beruházási hajlandóságon keresztül a vállalati hitelfelvételek alakulását. Érdekes kérdést vet fel a hitelfelvétel feltételeinek változásában a banki és vállalati szektor: míg a bankok rendkívül jelentős enyhülést érzékelnek, addig a kis- és középvállalkozások véleménye nem ennyire pozitív: bár ők is javulást érzékeltek, de közel felük szerint érdemben nem változtak a hitelfelvételi kondíciók. Összességében azt mondhatjuk, hogy a jövőben a kamatfelárak csökkentése, az intézményi környezet és a versenyképesség javulása tudna pozitívan hatni a vállalati hitelfelvételre és ezzel együtt az üzleti beruházásokra.