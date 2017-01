Most örülhetnek igazán a volt devizahitelesek: esik a törlesztőrészlet

4,5 százalékos kamattal rendelkező,

10 millió forintos,

15 éves hátralévő futamidejű

lakáshitel törlesztőrészlete az elszámolást követően még 76 ezer forint volt. Ha a Bubor pusztán az alapkamat csökkenését követte volna, ez most is több mint 70 ezer forint lenne, ehhez képest a Bubor további csökkenése kevesebb mint 68 ezer forintra csökkentette az adós havi terhét.

Mikor módosulhat a törlesztőrészlet legközelebb? A forintosított devizahitelek egytől egyig 3 havi kamatperiódussal rendelkeznek: 3 havonta változhat a kamatszintjük a 3 havi Bubornak megfelelően. A 3 havi kamatperiódus a hitel eredeti fordulónapjaihoz illeszkedik. A 2009. évi CLXII. törvény a 17/D. §-a értelmében az új kamatot a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani.

A 2015. tavaszi forintosítás még 2,1 százalékos alapkamat idején történt, ehhez képest a május óta 0,9 százalékon álló ráta már önmagában is 1,2 százalékpontos kamatcsökkenést indokol a forintosított devizahitelek kamatában, ugyanis a kamatfelárat a hitelezőknek legalább 3 évig változatlanul kell hagyniuk (és utána is csak viszonylag ritkán teljesülő feltételek alapján változtathatják).Ehhez az adósok számára kedvező általános kamatszint-csökkenéshez adódik hozzá, hogy eközben a hitelek referenciakamatául szolgáló 3 havi Bubor egyre jobban elszakad az alapkamattól, mégpedig lefelé: tegnap már csak 0,35 százalékon állt, vagyis 55 bázisponttal lefelé tért el az alapkamattól. Pedig éveken keresztül nagyon szorosan tapadt hozzá.A Bubor további csökkenésének hátterében az áll, hogy a jegybank igyekszik minél lejjebb szorítani a saját sterilizációs eszközeiben parkoló banki likviditást. A jelenség egyik - a jegybank által kívánatosnak tekintett - mellékhatásaként nő egyes bankok aktivitása a bankközi piacon, az itt jelentkező likviditástöbblet pedig lejjebb szorítja a bankközi kamatokat, vagyis a Bubort.Egy átlag körülinek mondható kamatozású, a forintosítást és a devizahiteles elszámolást követőenE kedvező hatást a forintosított devizahitelekkel rendelkezők mellett az elmúlt években változó kamatozású hitelt felvevő forinthitelesek is élvezik.