Újabb magyar bankoktól venne bedőlt jelzáloghiteleket az Intrum Justitia

Nem az a típusú befektető vagyunk, aki megvásárol egy portfóliót azért, hogy az utolsó cseppet is kifacsarja belőle három év alatt, aztán csak úgy eltűnik a piacról

Még legalább annyi (62 millió eurónyi) pénzzel rendelkezik az Intrum Justitia ilyen hitelek megvételéhez, amennyiért az Erste Bank hiteleit megvásárolták - közölte Felfalusi. Szerinte idén "majdnem biztosan" lesz 3-4 olyan tranzakció Magyarországon, amelyben problémás jelzáloghiteleket értékesítenek.Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke és a hazai UniCredit első embere decemberben azt mondta a hírügynökségnek, hogy hat magyar bank is nagy összegű problémás jelzáloghitel-portfólió értékesítését tervezi.Az Intrum hazai piaca, Svédország mellett Dániában, Olaszországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban is aktív. A norvég Lindorff AB bejelentett megvásárlásával más országokba is betörnek. Az Erstétől novemberben 19 milliárd forintért megvásárolt, nem nyilvános nagyságú jelzáloghitel-portfolió az első jelzáloggal fedezett csomag, amelyet külföldi piacukon megvásároltak.Felfalusi szerint a cég méretgazdaságos portfólió kialakítására törekszik, így mindenképpen részt vesznek azokon a tendereken, amelyeken nagyobb állományt ajánlanak fel Magyarországon működő bankok.A vezérigazgató novemberben sajtótájékoztatón beszélt az erstés tranzakció részleteiről. Most megismételte az akkor elmondottakat: több ezer jelzáloghitel-szerződést vettek át, hozamelvárásaik pedig "mérsékeltek", közel 10 éves megtérülési idővel számolnak. Mintegy 45 alkalmazott foglalkozik a megvásárolt portfólióval a cégnél.- fogalmazott.

A fenti ábrának megfelelően - bár ezen az Erste-Intrum tranzakció még nem látható - ismét kezd aktivizálódni a nem teljesítő jelzáloghitelek piaca Magyarországon. Az MNB tavaly márciusi ajánlásában is előírt banki adóskönnyítő lehetőségekkel csak kevesen élnek, így a bankok érdemi lehetőségként tekinthetnek a hitelek jó részének értékesítésére. A követeléskezelő cégekre nem vonatkoznak a banki tőkekövetelmények, így több idő áll rendelkezésükre e hitelek kezelésére.