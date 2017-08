Felfüggesztett börtönbüntetést kapott Heinrich Pecina

Pénteken az osztrák feljebbviteli bíróság, az OGH megerősítette a Hypo Alpe Adria bankcsoport korábbi vezérigazgatója, Günter Striedinger ellen hozott ítéletet egy, a horvát Jakljan szigeten finanszírozott turizmusprojekt ügyében.Egy nappal korábban a klagenfurti tartományi bíróság hűtlen kezelés miatt elítélte a bank korábbi vezetőit, Josef Kirchert, Tilo Berlint, Wolfgan Kulterert, valamint a VCP befektetési bankárát, Heinrich Pecinát is. Kirchert, Kulterert és Pecinát csalás miatt is bűnösnek találták.Több magyar társaságban (BorsodChem, TVK, FHB, Mediaworks) vállalt korábbi befektetései nyomán vált ismertté Magyarországon Heinrich Pecina neve. A befektetési bankárt a bíróság most 22 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 288 ezer euró megfizetésre kötelezte, Pecina az ítéletet elfogadta, így ha az ügyészség nem kér súlyosbítást, az ítélet jogerőre emelkedhet.Az ügy lényege, hogy a Hypo Bank 4,3 millió euró tételben állított ki számlát a VCP nevére, így titkolva el egy szakvélemény kifizetését. A Pecinával szembeni enyhébb ítélet oka, hogy a bíróság nagyra értékelte az üzletember beismerő vallomását, és a VCP példátlan módon 3 millió eurónyi kárenyhítést is kifizetett.