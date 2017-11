Kiderült, kik vannak igazán oda a luxusért

A Bain & Company friss jelentése szerint idén 5%-kal 1200 milliárd euróra nőtt a luxuscikkek és szolgáltatások globális piaca. A növekedés 85%-a az 1980-as évek közepe és a 2000-es évek között születetteknek, tehát az ezredfordulósoknak és a Z generációnak köszönhető.Emellett a kínai fogyasztók is hozzájárultak a piac bővüléséhez, a kínai luxuspiac idén 15%-kal bővült, ezzel elérve a 20 milliárd eurót. Kínát és Japánt kivéve Ázsia éves szinten 6%-kal tudott nőni, hasonlóan Európához, ahol a luxuspiac mérete elérte a 87 milliárd eurót.A luxustermékek értékesítésében egyre nagyobb szerepet kap az online vásárlás, az idei értékesítésen belül az online 24%-os növekedést mutatott. Interneten keresztül a leginkább vásárolt luxustermék az ékszer, ezek még a ruhákat is megelőzik.A Bain& Company becslései szerint a növekedés a következő 3 évben is kitart majd, átlagosan 4-5%-os piacnövekedésre számítanak éves szinten.