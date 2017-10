Kijött a friss lista: ők a leggazdagabb magyarok

A Forbes 33-as listájának élén most sem történt változás: továbbra is Csányi Sándor a leggazdagabb magyar, a Forbes becslései szerint több mint 294 milliárd forintos vagyonnal bír. A második helyezett Demján Sándornak 192 milliárdja, míg a harmadik Gattyán Györgynek 188,6 milliárd forintja van. A dobogón szereplők vagyona mindhárom esetben nőtt az előző évhez képest.Az első három helyezett összesen közel 675 milliárd forinttal rendelkezik, míg a tíz leggazdagabb kezében közel 1500 milliárd forintnyi vagyon van.A 33 leggazdagabb magyart és vagyonuk változását az előző évhez képest az alábbi táblázat mutatja be: