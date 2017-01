Az ázsiai gazdagokban látják a jövőt a világ nagybankjai

Az Asian Private Banker adatai szerint a régióban a UBS, a Citi és a Credit Suisse foglalják az első három helyet a legnagyobb privátbankok listáján. A várakozások szerint a nagyobb bankok jöhetnek ki a legjobban az ázsiai vagyontömeg növekedéséből, mivel a nemzetközi jelenléttel bíró pénzintézetek be tudják kapcsolni a globális hálózatukba és a befektetési banki szolgáltatásaikba az ázsiai privátbanki ügyfeleket.Az EY egyik tavalyi felmérése szerint a privátbanki ügyfelek közül a világon az ázsiaiak diverzifikálják leginkább vagyonukat a privátbankok körében, az itteni ügyfelek több mint öt privátbankkal is kapcsolatban állnak. Éppen emiatt a Financial Timesnak nyilatkozó ázsiai privátbankok nem is tartják közvetlen versenytársnak a külföldi szolgáltatókat, miután itt megszokott, hogy az ügyfélnek egyszerre több banknál is legyen számlája. Azonban a cikk szerint részben ez és a tortából való kis részesedés az oka annak, hogy a privátbanki marzsok ilyen alacsonyak a régióban.A BCG számításai szerint az ázsiai és csendes-óceáni térség privátbankjainak adózás előtti nyeresége 21 bázispont a kezelt vagyon arányában, miközben Európában ugyanezek az arányok 25-26 bázispontnál vannak. Tehát minden 100 millió dolláros ügyfélvagyon 210 ezer dolláros nyereséget hoz Ázsiában, míg Európában 250-260 ezer dollárt.