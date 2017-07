Az ember, aki 860 milliárd forintnyi dollárt ajándékozott el

Az említett 3 milliárdot nem készpénzben adományozta a 86 éves befektető, hanem cégében, a Berkshire Hathawayben lévő részvényeinek egy részétől szabadult meg. A B-részvényekből 18,6 millió darabot adott oda, ezek értéke nagyjából 3,17 milliárd dollár. A Bloomberg Billionaires Index adatai szerint nagyjából ennyivel nőtt az üzletember vagyona idén.

Buffett 2006 óta minden évben adományoz valamekkora részt a vagyonából, ez már gyakorlatilag automatizálva lett az üzletembernél. Buffett emellett más gazadagokat is arra szólít fel, hogy hozzá hasonlóan ők is segítsenek valamekkora összeggel másokon.Bill és Melinda Gates alapítványa mellett négy másik alapítványt is pénzzel támogat Buffett, ezek mind családi kezdeményezések: az egyik a Susan Thompson Buffett Alapítvány, amely első felesége nevét viseli, a másik hármat pedig gyermekei vezetik.