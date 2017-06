Leleplezték a gazdagok piszkos trükkjét: több pénzük van, mint gondolnánk

Minél magasabbra jut valaki a gazdagsági létrán, annál valószínűbb, hogy élni fog az adóelkerülési kiskapukkal.

A vagyonpiramis felső 0,01%-ában lévő skandináv háztartások (amelyeknek több mint 40 millió dollárnyi vagyona van) esetében például 250-szer valószínűbb, hogy a vagyonuk egy bizonyos részét elrejtik az adóhatóság vigyázó szeme elől, mint az átlagos háztartások.

Az HSBC meghekkelt adataiból az is kiderült, hogy az ultragazdag banki ügyfelek számláin jóval nagyobb vagyonok lapultak, mint a bank többi ügyfelénél. Olyannyira, hogy annál a néhány nagyon gazdag ügyfélnél volt az HSBC-nél elrejtett vagyonoknak mintegy fele.

Ez nem egyedi, az utóbbi években a norvég és svéd gazdagok is bevallották a nem legálisan tartott vagyonokat egy adóamnesztia keretében, és itt is az volt a minta, mint korábban az HSBC-nél: az offshore vagyonok több mint fele a szupergazdagoknál van. A norvég szupergazdagoknak az adóparadicsomokban tartott vagyont is figyelembe véve 30%-kal több pénzük van, mint azt előzetesen becsülték.

A különféle, a gazdagok és szegények közötti különbség témájában publikált tanulmányokkal az a probléma, hogy ezek csak azokat a jövedelmi és vagyoni adatokat dolgozzák fel, amelyek publikusak, ezekre tehát az adóhatóságnak is rálátása van. Csakhogy a vagyoni egyenlőtlenség sokkal nagyobb, ha azt a vagyont is figyelembe vesszük, amire az adóhatóság nem lát rá.Ehhez a cikk az HSBC-től korábban kiszivárogtatott információkat és a Panama-iratokat használta fel és érdekes adatokra bukkantak: Guardian cikke kitér arra is, hogy kisebb hatósági erőfeszítésekkel nagyobb rálátást lehetne szerezni az offshore vagyonokra, legutóbb egyébként a BCG közölt az offshore vagyonokra vonatkozó becslést, e szerint az ázsiai és csendes-óceáni befektetők járultak hozzá tavaly a legnagyobb mértékben az offshore vagyon növeléséhez, miután közel 3 ezer milliárd dollárnyi tőkét helyeztek el offshore központokban. Nyugat-Európa sincs sokkal lemaradva a 2,6 ezer milliárd dollárral, miközben Észak-Amerikában a vagyon alig 1%-a van offshore számlákon.