Nagyot néztek a Citi ügyfelei: eddig ingyen volt, most fizethetnek a számláért

A változás előtt a Citi ügyfelei dolláros és eurós bankszámlát is tarthattak extra költségek nélkül, a Citi döntésével azonban a jövőben megszűnik ez a szolgáltatás, hacsak nem szerződnek le az ügyfelek a vagyonkezelési szolgáltatásra. A Citi ügyfeleinek küldött hivatalos levele szerint július 17. környékén zárják ezeket a számlákat azoknál, akiknek nincs szerződése a Citigold Wealth Managementtel. A vagyonkezelési szolgáltatást minimum 150 ezer fontos vagyonnal lehet igénybe venni, ez magyar pénzben átszámolva több mint 50 millió forint.A Citigroup egyelőre nem közölte, hogy a számlazárás hány ügyfelét érinti. A bank márciusban jelentette be, hogy négy londoni fiókjából hármat bezár. A lap szerint a Citi lépése is belevág abba az egyre észrevehetőbb trendbe, hogy a nagyobb vagyonkezelők a nagyobb jövedelemmel bíró magánszemélyek felé nyitnak,, sokszor a kisebb jövedelműek kárára.