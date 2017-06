Pár nap alatt tízmilliárdokat moshatnak tisztára a gazdagok

Kedvező jövedelem-hazahozatali lehetőség nyílt meg idén a pénzüket külföldi bankszámlán tartók számára, de ezzel csak 2017. június 30-ig élhetnek az érintettek, akiknek így már csak néhány napjuk maradt a tranzakció lezárására. Eddig a határidőig kell kifejezetten erre a célra szolgáló számlát nyitni, és erre eddig az időpontig meg is kell érkeznie a pénznek. Erről korábban itt írtunk:Az Erste várakozásai szerint összpiaci szinten tízmilliárdok érkezhetnek haza június végéig. A repatriálásnak vélhetően lökést adott az is, hogy a jövedelmüket eddig külföldre vivőknek egyre több bürokratikus akadályra kell felkészülniük, ráadásul hamarosan a NAV hozzáfér majd a magyar adózók külföldi számlaadataihoz a legtöbb nagy pénzügyi központ esetében, miután nemrég 65 országgal együtt Magyarország is csatlakozott az OECD adóegyezményéhez.Kállay András, az Erste Bank Hungary Private Banking üzletágának igazgatója szerint a vagyonok hazahozatalát az is segíti, hogy hazánkban ma már olyan privátbanki szolgáltatásokat és kedvező hozamokat érhetnek el az érintett ügyfelek, amelyet például Svájcban megszoktak, csak ehhez sokkal olcsóbban juthatnak hozzá.Az adóamnesztia-jogszabály alapján a 2016. június 30-ig megszerzett jövedelmeket 10 százalék személyi jövedelemadó, valamint önellenőrzési pótlék fejében legalizálhatják a magánszemélyek június végéig. A jogszabály kínálta másik lehetőség a külföldi cégrészesedések kedvezményes megszerzése, de ez Erste Bank Private Banking üzletágának tapasztalatai alapján ez iránt kisebb az érdeklődés, mint a vagyon repatriálására. Ez azzal is magyarázható, hogy jóval komplexebb folyamatról van szó az ügyfelek és a bankok oldalán egyaránt, amire viszonylag rövid volt a felkészülési idő. Ugyanakkor az is látható, hogy bár darabszámban kevés részesedés-megszerzési igény érkezik, ám azok jellemzően nagyobb méretű üzletrészekre vonatkoznak.